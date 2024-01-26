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Kocaeli'de evinde uyuşturucu imal eden şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Kocaeli'de evinde uyuşturucu imal eden şüpheli yakalandı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde, evinde kurduğu düzenekle uyuşturucu imal ettiği belirlenen şüpheli, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Operasyonda, 200 gram skunk, 4 skunk bitkisi, 3 gram esrar ve çeşitli uyuşturucu malzemeleri ele geçirildi.

Kocaeli\'de evinde uyuşturucu imal eden şüpheli yakalandı
26.01.2024 - 17:37,
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Kocaeli'nin Derince ilçesinde evinde kurduğu düzenekle uyuşturucu imal eden şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar kapsamında bir eve operasyon düzenledi.

Operasyonda, evinde kurduğu düzenekle uyuşturucu imal ettiği belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

İkamette yapılan aramada, 200 gram skunk, kök boyları 50-60 santimetre aralığında olan 4 skunk bitkisi, 3 gram esrar, hassas terazi, uyuşturucu kullanma aparatı, esrar öğütme aparatı, 25 gram kenevir tohumu, 1 nem cihazı, 1 pH ölçüm cihazı, 3 kilogram sıvı toprak gübresi, 2 LED lamba, 4 havalandırma fanı, ısı ölçer, 2 zaman ayarlı priz, ısıtıcı ve 1 havalandırma aspiratörü ele geçirildi.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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