Kocaeli'de Fabrika İşçisi Boşanma Aşamasındaki Eşi ve Çocuklarını Yaraladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kocaeli'de Fabrika İşçisi Boşanma Aşamasındaki Eşi ve Çocuklarını Yaraladı

Geniş Video İzle

Kocaeli'de bir fabrika işçisi olan Selahattin K., boşanma aşamasındaki eşi Semiha K. ve çocukları Yaren K. ile İsmail K.'yı tabanca ile yaraladı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, şüpheli kısa sürede polis tarafından yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

03.07.2024 21:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KOCAELİ'de fabrika işçisi Selahattin K., boşanma aşamasındaki eşiyle 2 çocuğunu tabanca ile yaraladı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kaçan şüpheli polis tarafından kısa sürede yakalandı.

Olay, akşam saatlerinde Darıca Bağlarbaşı Mahallesi Şiir Sokak üzerindeki bir sitede meydana geldi. Fabrika işçisi olduğu öğrenilen Selahattin K. ile boşanma aşamasındaki eşi Semiha K. (39) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Selahattin K., yanındaki tabanca ile eşi Semiha K. ve çocukları Yaren K. (14) ile İsmail K.'ya (17) ateş açtı. Anne ve 2 çocuğu kanlar içerisinde yerde kalırken, Selahattin K. olay yerinden kaçtı.

Silah seslerini duyan komşularının ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekibi, yaralı anne ve çocuklarının bulunduğu evin kapısını açarak ekiplerin içeri girmesini sağladı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

HAKKINDA 2 KEZ UZAKLAŞTIRMA KARARI VERİLMİŞ

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, saldırgan Selahattin K. hakkında 2 kez uzaklaştırma kararı bulunduğunu belirledi. Ekiplerin çalışması ile olay yerinden kaçan Selahattin K. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kocaeli\'de Fabrika İşçisi Boşanma Aşamasındaki Eşi ve Çocuklarını Yaraladı
Kaynak: DHA

Kocaeli, Olaylar, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de Fabrika İşçisi Boşanma Aşamasındaki Eşi ve Çocuklarını Yaraladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:53 Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilan Polat için 27 yıl hapis talep etti Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilan Polat için 27 yıl hapis talep etti
21:27 Tarih verildi Sıcaktan bunalan İstanbul’a sağanak yağış uyarısı Tarih verildi! Sıcaktan bunalan İstanbul'a sağanak yağış uyarısı
18:34 Kök maaşı 10 bin liranın altında olan emekliler dikkat Hiç zam almayabilirler Kök maaşı 10 bin liranın altında olan emekliler dikkat! Hiç zam almayabilirler
17:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev arasında samimi diyalog: Bayağı dirisin maşallah Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev arasında samimi diyalog: Bayağı dirisin maşallah
17:09 Merih Demiral’ı UEFA’ya şikayet eden Almanya’nın Ankara Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı Merih Demiral'ı UEFA'ya şikayet eden Almanya'nın Ankara Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı
20:05 Bakan Kurum: Depremden etkilenen tüm şehirlerimizde arı gibi çalışacağız Bakan Kurum: Depremden etkilenen tüm şehirlerimizde arı gibi çalışacağız
19:52 Kahramanmaraş’ta 3,5, Adıyaman’da 3,8 büyüklüğünde deprem Kahramanmaraş'ta 3,5, Adıyaman'da 3,8 büyüklüğünde deprem
17:31 Evli olan İspanya Kraliçesi Letizia’nın, arkadaşı ile ilişki yaşadığı iddia edildi Evli olan İspanya Kraliçesi Letizia'nın, arkadaşı ile ilişki yaşadığı iddia edildi
17:29 Ayşe Ateş yargılama sürecine isyan etti: Hakim karşısında ayak ayak üstüne atıp sigara yakmaları an meselesi Ayşe Ateş yargılama sürecine isyan etti: Hakim karşısında ayak ayak üstüne atıp sigara yakmaları an meselesi
17:05 9. Yargı Paketi TBMM’de Kadınlar, evlenmeden önceki soyadlarını tek başına kullanamayacak 9. Yargı Paketi TBMM'de! Kadınlar, evlenmeden önceki soyadlarını tek başına kullanamayacak
16:46 6 farklı dilde Mert Günok’un kurtarışı Azeri spiker de en az bizimki kadar sevinmiş 6 farklı dilde Mert Günok'un kurtarışı! Azeri spiker de en az bizimki kadar sevinmiş
16:18 Sokakta bulduğu sutyeni internette satışa çıkardı İstediği para dudak uçuklatıyor Sokakta bulduğu sutyeni internette satışa çıkardı! İstediği para dudak uçuklatıyor
16:10 ’’Excalibur’’ olarak bilinen antik kılıç, 1.300 yıldır saplı olarak durduğu yerden gizemli bir şekilde kayboldu ''Excalibur'' olarak bilinen antik kılıç, 1.300 yıldır saplı olarak durduğu yerden gizemli bir şekilde kayboldu
16:09 Boşanır boşanmaz Nez’le aşkını ilan eden Rüştü Onur Atilla’nın eski eşi konuştu: Her şey çok çirkindi Boşanır boşanmaz Nez'le aşkını ilan eden Rüştü Onur Atilla'nın eski eşi konuştu: Her şey çok çirkindi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2024 22:29:18. #1.12#
SON DAKİKA: Kocaeli'de Fabrika İşçisi Boşanma Aşamasındaki Eşi ve Çocuklarını Yaraladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement