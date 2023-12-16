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Kocaeli'de firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Kocaeli'de firari hükümlü yakalandı

Kocaeli'de 4 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekipleri tarafından yakalandı. D.B isimli şahıs, infaz kurumuna yasak eşya sokma suçundan aranıyordu.

Kocaeli\'de firari hükümlü yakalandı
16.12.2023 - 11:15,
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Kocaeli'de hakkında 4 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, "infaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokma" suçundan 4 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan D.B'yi (54) düzenlenen operasyonla yakaladı.

Hükümlü, adli makamlardaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
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Emniyet Müdürlüğü, Kocaeli, Son Dakika

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