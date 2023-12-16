Kocaeli\'de firari hükümlü yakalandı

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Kocaeli'de hakkında 4 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "infaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokma" suçundan 4 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan D.B'yi (54) düzenlenen operasyonla yakaladı.
Hükümlü, adli makamlardaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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