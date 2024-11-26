Kocaeli'de hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Darıca ilçesinde iş yerinden ve kurumdan hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki takip sonucu şüpheli H.C. düzenlenen operasyonla yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlı H.C. tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Kocaeli'de Hırsızlıktan Tutuklama - Son Dakika
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