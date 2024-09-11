Hapis cezası olan hükümlü Kocaeli'de yakalandı

Kocaeli'de hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan İ.G'yi (52) düzenlenen operasyonla yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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