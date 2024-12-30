Kocaeli\'de İki Ayrı Doğal Gaz Patlaması: 14 Yaralı

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KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde 4 katlı binanın giriş katında meydana gelen 13 kişinin yaralandığı doğal gaz kaynaklı patlamasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Darıca ilçesi Bayramoğlu Mahallesi Burak Reis Caddesi'nde, 28 Aralık Cumartesi günü 13.30 sıralarında izinsiz şekilde çalışma yapan iş makinesi operatörü, zemin kazısı yaptığı sırada doğal gaz hattının geçtiği boruyu deldi. Tahrip olan borudaki doğal gaz, yaklaşık 30 metre yüksekliğe fışkırdı. Doğal gaz şirketi ekipleri, ilçedeki mahallelerin yarısından fazlasının gaz akışını kesti. Hat ile ilgili onarım çalışması başlatıldı.

İLK PATLAMADA 13 KİŞİ YARALANDI

Çalışmalar devam ederken, ilk olaydan yaklaşık 6 saat sonra inşaat alanına yaklaşık 4,5 kilometre uzaklıktaki Abdi İpekçi Mahallesi 1524 Sokak'taki 4 katlı binanın giriş katındaki dairede patlama meydana geldi. Patlamanın binanın dışındaki doğal gaz regülatörünü değiştirip gazı açtıktan sonra meydana geldiği iddia edilirken, giriş kattaki dairede, binada ve çevredeki apartmanlar ile park halindeki otomobillerde hasar oluştu. Patlamada yaralanan 13 kişi, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

2 SAAT SONRA BAŞKA BİR EVDE PATLAMA OLDU

Patlamanın yaşandığı daireye 2,5 kilometre mesafedeki Osmangazi Mahallesi Özhan Sokak'ta 3 katlı binanın giriş katındaki dairede de yaklaşık 2 saat sonra patlama oldu. Patlamada evde bulunan 2 kişiden 1'i kırılan camların eline isabet etmesi sonucu hafif yaralandı.

OKULLAR 2 GÜN TATİL EDİLDİ

Gaz akışının sağlanamaması nedeniyle Darıca'da bulunan kreş, ilkokul, ortaokul ve liseler, 30 ve 31 Aralık tarihlerinde 2 gün süreyle tatil edildi. Darıca ve Gebze sınırında bulunan Süleyman Demirel Anadolu Lisesi ve Fatih Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile 4 özel kreşin de tatil edildiği öğrenildi.

14 YARALIDAN 10'U TABURCU EDİLDİ

Öte yandan 2 ayrı patlamada yaralanan 14 kişiden 4'ünün taburcu edildiği, 3'ünün İstanbul'da, 1'inin Gebze Devlet Hastanesi'nde, 6'sının ise Kocaeli Şehir Hastanesi'nde tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

ÖNCE ALEV ÇIKTI, SONRA PATLAMA OLDU

Diğer yandan 13 kişinin yaralandığı, Abdi İpekçi Mahallesi 1524 Sokak'taki 4 katlı binanın 1'inci katındaki patlama, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; patlamanın yaşandığı daireden önce alev çıktığı, ardından patlamanın meydana geldiği anlar yer aldı. Evin duvarları yıkıldığı ve art arda patlamanın yaşandığı anlar da güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.