Kocaeli'de İki Ayrı Doğal Gaz Patlaması: 14 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kocaeli'de İki Ayrı Doğal Gaz Patlaması: 14 Yaralı

Kocaeli\'de İki Ayrı Doğal Gaz Patlaması: 14 Yaralı

Darıca ilçesinde meydana gelen doğal gaz kaynaklı iki patlamada toplam 14 kişi yaralandı. İlk patlama sonrası yaşanan olaylar ve güvenlik kamera görüntüleri dikkat çekti.

30.12.2024 15:56  Güncelleme: 15:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde 4 katlı binanın giriş katında meydana gelen 13 kişinin yaralandığı doğal gaz kaynaklı patlamasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Darıca ilçesi Bayramoğlu Mahallesi Burak Reis Caddesi'nde, 28 Aralık Cumartesi günü 13.30 sıralarında izinsiz şekilde çalışma yapan iş makinesi operatörü, zemin kazısı yaptığı sırada doğal gaz hattının geçtiği boruyu deldi. Tahrip olan borudaki doğal gaz, yaklaşık 30 metre yüksekliğe fışkırdı. Doğal gaz şirketi ekipleri, ilçedeki mahallelerin yarısından fazlasının gaz akışını kesti. Hat ile ilgili onarım çalışması başlatıldı.

İLK PATLAMADA 13 KİŞİ YARALANDI

Çalışmalar devam ederken, ilk olaydan yaklaşık 6 saat sonra inşaat alanına yaklaşık 4,5 kilometre uzaklıktaki Abdi İpekçi Mahallesi 1524 Sokak'taki 4 katlı binanın giriş katındaki dairede patlama meydana geldi. Patlamanın binanın dışındaki doğal gaz regülatörünü değiştirip gazı açtıktan sonra meydana geldiği iddia edilirken, giriş kattaki dairede, binada ve çevredeki apartmanlar ile park halindeki otomobillerde hasar oluştu. Patlamada yaralanan 13 kişi, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

2 SAAT SONRA BAŞKA BİR EVDE PATLAMA OLDU

Patlamanın yaşandığı daireye 2,5 kilometre mesafedeki Osmangazi Mahallesi Özhan Sokak'ta 3 katlı binanın giriş katındaki dairede de yaklaşık 2 saat sonra patlama oldu. Patlamada evde bulunan 2 kişiden 1'i kırılan camların eline isabet etmesi sonucu hafif yaralandı.

OKULLAR 2 GÜN TATİL EDİLDİ

Gaz akışının sağlanamaması nedeniyle Darıca'da bulunan kreş, ilkokul, ortaokul ve liseler, 30 ve 31 Aralık tarihlerinde 2 gün süreyle tatil edildi. Darıca ve Gebze sınırında bulunan Süleyman Demirel Anadolu Lisesi ve Fatih Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile 4 özel kreşin de tatil edildiği öğrenildi.

14 YARALIDAN 10'U TABURCU EDİLDİ

Öte yandan 2 ayrı patlamada yaralanan 14 kişiden 4'ünün taburcu edildiği, 3'ünün İstanbul'da, 1'inin Gebze Devlet Hastanesi'nde, 6'sının ise Kocaeli Şehir Hastanesi'nde tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

ÖNCE ALEV ÇIKTI, SONRA PATLAMA OLDU

Diğer yandan 13 kişinin yaralandığı, Abdi İpekçi Mahallesi 1524 Sokak'taki 4 katlı binanın 1'inci katındaki patlama, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; patlamanın yaşandığı daireden önce alev çıktığı, ardından patlamanın meydana geldiği anlar yer aldı. Evin duvarları yıkıldığı ve art arda patlamanın yaşandığı anlar da güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Kocaeli, 3-sayfa, Güncel, Darıca, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de İki Ayrı Doğal Gaz Patlaması: 14 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

03:46 Yeni yılda akaryakıtta ÖTV artışına sınır getirildi Yeni yılda akaryakıtta ÖTV artışına sınır getirildi
23:43 Sivas’ın Ulaş ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem Sivas'ın Ulaş ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem
21:55 Bankalar, hesap bakım ücreti almaya başladı Bankalar, hesap bakım ücreti almaya başladı
21:49 İşte Esad devrildiğinden bu yana ülkesine dönen Suriyeli sayısı İşte Esad devrildiğinden bu yana ülkesine dönen Suriyeli sayısı
20:25 Genç kadının canlı yayındaki itirafları olay oldu Genç kadının canlı yayındaki itirafları olay oldu
09:42 Aleyna Tilki’nin cinsellikle ilgili sorusuna Teoman’dan olay yanıt Aleyna Tilki'nin cinsellikle ilgili sorusuna Teoman'dan olay yanıt
09:29 Mansur Yavaş’ın İmamoğlu’nu ankette geride bırakmasına Fatih Altaylı’dan olay yorum Mansur Yavaş'ın İmamoğlu'nu ankette geride bırakmasına Fatih Altaylı'dan olay yorum
09:29 Fenerbahçelilerin “Bitti“ dediği Talisca iptal oldu Fenerbahçelilerin "Bitti" dediği Talisca iptal oldu
09:23 Ülkelerine dönmek isteyen Suriyeliler, araçlarını uygun fiyata satıyor Ülkelerine dönmek isteyen Suriyeliler, araçlarını uygun fiyata satıyor
09:14 Yıldız futbolcu başlarını yaktı: Süper Lig’in köklü takımına transfer yasağı Yıldız futbolcu başlarını yaktı: Süper Lig'in köklü takımına transfer yasağı
08:55 İstiklal Caddesi’ni kana bulayan teröriste yardım eden iki şüpheli yakalandı İstiklal Caddesi'ni kana bulayan teröriste yardım eden iki şüpheli yakalandı
08:49 CHP’den olay iddia: Köfteci Yusuf, Et ve Süt Kurumu’ndan uygun fiyatla 40 ton et alımı yaptı CHP'den olay iddia: Köfteci Yusuf, Et ve Süt Kurumu'ndan uygun fiyatla 40 ton et alımı yaptı
08:47 Yok artık Kerem Oyundan alınınca öfkeden deliye dönüp küfürler savurdu Yok artık Kerem! Oyundan alınınca öfkeden deliye dönüp küfürler savurdu
08:32 179 kişinin öldüğü uçak kazasından sağ kurtulan görevli ilk kez konuştu 179 kişinin öldüğü uçak kazasından sağ kurtulan görevli ilk kez konuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2024 07:03:36. #1.12#
SON DAKİKA: Kocaeli'de İki Ayrı Doğal Gaz Patlaması: 14 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.