Kocaeli\'de ilk ilaç üretim teknikerliği programı için KOÜ ve Santa Farma anlaştı

Türkiye'de ilk kez Kocaeli'de hayata geçirilen "İlaç Üretim Teknolojisi Ön Lisans Programı"nın protokol imza töreni düzenlendi.

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) ve Santa Farma İlaç tarafından hazırlanarak müfredata alınan programa kayıtlı 30 öğrenci, ilk yıl teorik eğitimin ardından, ikinci yıl haftanın 2 günü okulda, 3 günü ise ilaç firmasının üretim tesislerinde mentor gözetiminde üretim süreçleri ve laboratuvar uygulamaları konusunda eğitim alacak.

Türkiye'deki üniversiteler arasında sektör odaklı ilk ihtisas programı olma ünvanını taşıyan KOÜ Kocaeli Meslek Yüksekokulundaki programla, ilaç endüstrisinin dönüşümüne destek olacak ilaç üretim teknikerleri yetiştirilecek.

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, törende yaptığı konuşmada, çalışmanın üniversite-sanayi işbirliği açısından çok kıymetli olduğunu söyledi.

Güzel bir eğitim ekosistemi oluşacağını belirten Aktaş, "Gençler açısından Türkiye'de ilk defa açılan bir bölümün öğrencisi olmak özel bir duygu. İlk olmak her zaman için kıymetli. Ülkemizin en iyi ekosistemlerinden birinin oluştuğu GEBKİM OSB alanında, ülkemizin en iyi ilaç firmalarından biriyle sanayi-üniversite işbirliğinin en güzel örneklerinden birisinin sergilenmesi çok kıymetli. Emeği geçen herkesi canıgönülden tebrik ediyorum." dedi.

KOÜ Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, üniversite olarak bundan sonraki dönemlerde savunma sanayisi ile medikal ve ilaç sanayisinde ön plana çıkmak üzere planlamalar yaptıklarını ifade etti.

Kadrolarını planlama yaptıkları sistem üzerine kurduklarını anlatan Cantürk, "Program bu çalışmaların ilk adımı olarak gerçekleşiyor. Bundan büyük mutluluk duyuyorum. Öğrencilerimize de hayırlı olmasını diliyorum. Bölümün ilk öğrencileri olarak başarıya ulaşacaklarına ve diğer arkadaşlarının da okula gelmesine vesile olacaklarına inanıyorum." diye konuştu.

KOÜ Kocaeli Meslek Yüksekokulu Kimya Bölümü Başkanı Taner Erdoğan, firma yetkilileriyle yapılan toplantılarda, öğrencilere sunulabilecek staj ve mesleki eğitim imkanları, mezunlara yönelik istihdam olanakları ve öğrencilerin ilaç sektörüne hazırlıklı mezun olmalarını sağlamak amacıyla ders planlarına sektöre özgü dersler eklenmesini kararlaştırdıklarını kaydetti.

Bu kapsamda çok daha radikal bir adım atarak, tam anlamıyla sektörün ihtiyaçlarına cevap verebilecek program açmaya karar verdiklerini anlatan Erdoğan, "Gerçekleştirilen çok sayıda toplantıda Santa Farma'nın hemen her departmanından katılım sağlayan yönetici ve çalışanların öneri ve destekleriyle yürütüldü. Ders listelerinden ders içeriklerine kadar her şey sektöre özgü titizlikle tasarlandı. Başvuru dosyamız YÖK'e sunuldu. Aynı yıl içinde hem program açma önerimiz hem de öğrenci alım talebimiz YÖK tarafından uygun bulunmuş ve program ülkemizde bir ilk olarak sektöre, üniversitemize ve en nihayetinde ülkemize kazandırılmıştır." ifadelerini kullandı.

Santa Farma İlaç Yönetim Kurulu Başkanı Erol Kiresepi, sadece makine, bina veya teknolojiye değil, insana, bilgiye ve gençlerin geleceğine yapılan yatırımın da değerli olduğunu belirterek, güçlü sanayinin yalnızca mühendislerle, bilim adamlarıyla kurulamayacağını, bilgiyi üretime dönüştüren, teknolojiyi doğru kullanan, kalite bilincine sahip, iyi yetişmiş teknik elemanlara da ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Konuşmaların ardından Cantürk ve Kiresepi protokolü imzaladı.

Programa, Dilovası Kaymakamı Resul Çelik, GEBKİM Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.