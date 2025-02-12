Kocaeli'de Kar Keyfi

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Kocaeli'nin yüksek kesimleri beyaza büründü

Çocuklar kar topu oynamaya doyamadı

KOCAELİ - Kocaeli'de etkili olan kar yağışının ardından aileleriyle birlikte yüksek kesimlere giden çocuklar, kar topu oynayıp kayak yaparak anın tadını çıkardı.

Kocaeli'de hava sıcaklıklarının 1 dereceye kadar düşmesiyle sabah saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı vatandaşları kilometrelerce uzaklıktaki Sevindikli bölgesine çekti. Kimi çocuk kardan adam yaparken kimisi ise aileleriyle kayarak kartopu oynadı. Yoğun kar yağışından memnun olduğunu dile getiren Berkan Poyraz, "Böyle kar yağdığını görünce Gültepe'den çocukları, torunları alıp buraya geldik. Izgara yaptık. Çocuklar eğlensin diye buraya geldik. Çocuklar kara doyamıyorlar. Buraya ikinci gelişimiz ve şu an gördüğünüz gibi dize kadar kar var. Hem çocuklar hem biz mola verdik ve karın tadını çıkaralım dedik" ifadelerini kullandı.