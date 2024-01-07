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Kocaeli'de Kumar Oynayanlara Para Cezası - Son Dakika
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Kocaeli'de Kumar Oynayanlara Para Cezası

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kumar oynamak için yer ve imkan sağlanmasının engellenmesine yönelik çalışma yaptı. İzmit ilçesinde yapılan denetimlerde, K.G'nin ruhsatsız iş yerinde kumar oynattığı tespit edildi. Kumar oynayan 3 kişiye toplam 19 bin 275 lira para cezası uygulandı ve 5 bin 150 lira kumar gelirine el konuldu. İş yeri sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.

Kocaeli\'de Kumar Oynayanlara Para Cezası
07.01.2024 - 23:37,
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Kocaeli'de kumar oynadığı tespit edilen 3 kişiye para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kumar oynamak için yer ve imkan sağlanmasının engellenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, İzmit ilçesinde umuma açık eğlence ve istirahat yerlerinde yapılan denetimlerde, K.G'nin ruhsatsız iş yerinde kumar oynattığı tespit edildi.

Kumar oynadıkları gerekçesiyle 3 kişiye toplam 19 bin 275 lira para cezası uygulandı. Kumardan elde edildiği değerlendirilen 5 bin 150 liraya el konuldu.

İş yeri sahibi hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA
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Emniyet Müdürlüğü, Kocaeli, Ceza, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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