Kocaeli'de MESEM'e yönelik 3. dalga operasyonunda 62 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Kocaeli'de MESEM'e yönelik 3. dalga operasyonunda 62 şüpheli gözaltına alındı

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Kocaeli\'de MESEM\'e yönelik 3. dalga operasyonunda 62 şüpheli gözaltına alındı
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Kocaeli'de MESEM programlarındaki usulsüzlük iddialarına ilişkin soruşturmanın 3. dalga operasyonunda 62 şüpheli gözaltına alındı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü KOM ekiplerince gözaltına alınan şüphelilere nitelikli dolandırıcılık ve rüşvet gibi suçlamalar yöneltildi.

KOCAELİ'de Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) programları üzerinden usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmanın 3'üncü dalga operasyonunda 62 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, MESEM projeleri ve mesleki eğitim süreçlerindeki usulsüzlük iddialarına yönelik soruşturma kapsamında operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Rüşvet', 'Kamu kurumunu zarara uğratma' ve 'Kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi' suçlamaları yöneltilen 62 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Soruşturma kapsamında ekim ayı başında düzenlenen 2'nci dalga operasyonda 37 şüpheli gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklanırken, 28'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

DAVA DEVAM EDİYOR

Öte yandan, İzmit Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki Ustalık Telafi Programı üzerinden 77,7 milyon TL kamu zararı oluşturulduğu ve 6 binden fazla kişinin kişisel verilerinin usulsüz şekilde ele geçirildiği iddialarına ilişkin 206 sanıklı davanın yargılaması sürüyor.

Kaynak: DHA
Emniyet MüdürlüğüDolandırıcılıkGüvenlik3. SayfaKocaeliGüncelSuçSon Dakika

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