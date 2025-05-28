Kocaeli'de Mobil Kuaför Dönemi - Son Dakika
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Kocaeli'de Mobil Kuaför Dönemi

Kocaeli\'de Mobil Kuaför Dönemi
28.05.2025 11:23
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Kadir Gezmiş, minibüsü mobil kuaför salonuna dönüştürerek müşterilerine sokakta hizmet veriyor.

Kocaeli'de berberlik yapan Kadir Gezmiş, kuaför salonuna çevirdiği minibüsle sokak sokak gezerek müşterilerine hizmet veriyor.

Mesleğini 10 yıldır sürdüren 27 yaşındaki Gezmiş, işe farklı boyut kazandırmak amacıyla satın aldığı minibüsü geçen ay mobil kuaför salonuna çevirdi.

Modern dizayn ve zengin donanıma sahip aracına "mobil kuaför" ruhsatı alan Gezmiş, müşterilerini istedikleri yerde tıraş ediyor.

Müşterilerin rahatı için her detayı düşünen Gezmiş'in, ahşap tavan kaplaması, profesyonel aynalar, oyun konsolu, televizyon ve berber koltuğuyla donattığı minibüsle verdiği hizmet talep görüyor.

"Müşteri ne talep ederse araca onu eklemeyi düşünüyorum"

Kadir Gezmiş, AA muhabirine, sabit yerde berberlik yapmak yerine yurt dışından gördüğü konsepti arkadaşının tavsiyesiyle uygulamaya karar verdiğini söyledi.

Minibüsü satın aldıktan sonra mobilyacı babasının yardımıyla aracı dönüştürdüklerini anlatan Gezmiş, "Ekstra iş yeri kirası vermemek de bizim için önemliydi. Araca vergi dairesinden vergi açılışı yaptık. Gereken evrakları ve işlemleri hallettik. 'Mobil kuaför' ruhsatı aldık. Aracı 1 ayda tamamladık." diye konuştu.

Gezmiş, minibüste oyun konsolu, televizyon, klima, buzdolabı ve bilgisayarın bulunduğunu aktararak, "Müşteri bizi arıyor 'Bu adresteyim, gelemiyorum' veya 'İşteyim, çıkamıyorum' diyor. Gidiyorum müşteriyi tıraş ediyorum, cilt bakımını yapıyorum. İstedikleri içecekleri ücretsiz içebiliyorlar. Oyun konsolunda oyun oynayıp isterlerse televizyon izleyebiliyorlar." ifadelerini kullandı.

Zamanı kısıtlı olan kişilere yardımcı olduğunu dile getiren Gezmiş, şöyle devam etti:

"Geçen hafta damat tıraşı yaptım. Beni çağırdılar. Gelin kuaförde beklerken ben de damadı araçta tıraş ettim. Zaman kazandırıyor. İleride araca kahve makinesi eklemek istiyorum. Müşteri ne talep ederse araca onu eklemeyi düşünüyorum. Aracın açılabilir bölümleri sayesinde müşterileri istedikleri manzarada tıraş ediyorum. Müşteri ne talep ederse onu yapıyorum."

Gezmiş, Kocaeli'nin ilçeleri haricinde daha önce çalıştığı İstanbul'un Pendik ilçesinde de müşterilere hizmet verdiğini belirterek, sahil kesimlerinde de hizmet vermek istediğini kaydetti.

Aracın yapım sürecinde ailesinin yanı sıra mahallenin de kendine destek verdiğini, aracın enerjisini akü ve güneş panelleri sayesinde sağladığını söyledi.

İşlerinin iyi gittiğini dile getiren Gezmiş, VIP hizmet verdiği için tıraş ücretinin 2 bin lira olduğunu aktardı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kocaeli'de Mobil Kuaför Dönemi - Son Dakika

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