Kocaeli\'de Ramazan Davulcusu Muhtarı Tabancayla Vurdu

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir ramazan davulcusu tartıştığı muhtarı tabancayla vurdu.
Yeniyalı Mahallesi Şehit Mehmet Sokak'ta davulcu Samet Ş. ile muhtar Metin K. arasında ramazan ayında mahallede davul çalma izni meselesinden dolayı tartışma çıktı.
Olayın kavgaya dönüşmesiyle Samet Ş, muhtar Metin K'yi tabancayla bacağından yaraladı.
Çevredeki bir araçla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen yaralı muhtarın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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