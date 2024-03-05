Kocaeli\'de Ramazan Davulcusu Muhtarı Tabancayla Vurdu

Almanya'da Hastaneye Giren Kadın Meşale Yakıp Kendini Odaya Kilitledi

Almanya'nın Aachen kentinde bulunan Luisen Hastanesine giren 65 yaşındaki bir kadın, meşale yakarak ameliyathane kısmına attıktan sonra kendisini bir hasta odasına kilitledi. Polis, kadını gözaltına aldı ve herhangi bir yaralanma olmadığını açıkladı. Olayın nedeni hakkında ise henüz bir açıklama yapılmadı.