Başiskele ilçesinde Yeniköy Serbest Bölgede bulunan özel bir tersanede, saat 11.00 sıralarında kıyıya demirli olan 'Tronderbas TR-500-ND' isimli gemiden yükselen dumanları görenler, itfaiyeye haber verdi. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevlere müdahale ederek kontrol altına aldı. Dumandan etkilenen 4 mürettebat, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması sürerken, gemide başka birinin olup olmadığı araştırılıyor.
Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Kocaeli'de Tersanede Yangın: 4 Mürettebat Dumandan Etkilendi - Son Dakika
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