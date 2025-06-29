Kocaeli'de 214 sporcunun katıldığı "Ulusal LRF Yarışması" (kıyıdan hafif ekipmanlarla yapılan hassas olta balıkçılığı) gerçekleştirildi.
Kocaeli Sportif Olta Balıkçılığı Spor Kulübü tarafından, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Gölcük Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen yarışma Yüzbaşılar Sahili'nde yapıldı.
Türkiye'nin 16 farklı ilinden toplam 214 yarışmacının katıldığı organizasyonda, 7 farklı türden 177 balık yakalandı. Kıyıdan yapılan ve çevre dostu kurallarla yürütülen yarışmada, balıklar tartım sonrası yeniden suya bırakıldı.
Yarışmanın genel klasmanında Zonguldak'tan Halil Gönülateş birinciliği elde ederken, Kocaeli'nden Burak Doğukan Dil ikinci, Mert Çaylak ise üçüncü oldu.
Kadınlar klasmanında ise Nurcan Bayram birinci, Sinem Yazıcıoğlu ikinci, Emel Akar üçüncü sırada yer aldı.
"En Büyük Balık" ödülünü ise 29 santimetrelik gelincik balığıyla Aykut Omay kazandı.
Yarışma sonunda dereceye giren sporculara kupa ve çeşitli ödüller takdim edildi.
Son Dakika › Güncel › Kocaeli'de Ulusal LRF Yarışması Yapıldı - Son Dakika
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