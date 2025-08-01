Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonu

Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.
Körfez ilçesinde yapılan çalışmada 6 şüpheliyi gözaltına alan ekipler, 54 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan E.Y.K. ve A.A. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
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