Kocaeli'de sis etkili oluyor
KOCAELİ - Kocaeli'de etkili olan sis, özellikle yüksek kesimlerde ve bazı kara yollarında görüş mesafesini düşürdü.
Hava sıcaklığının 9 derece olarak ölçüldüğü kentte, Kartepe ve İzmit'in yüksek bölgelerinde yoğun sis etkisini gösterdi.
Sis nedeniyle görüş mesafesi azalırken, özellikle D-100 kara yolunun Kartepe geçişinde görüş mesafesi yaklaşık 40 metreye kadar düştü. Bu güzergahları kullanan sürücüler, trafikte daha dikkatle ilerledi.
Son Dakika › Güncel › Kocaeli'de Yoğun Sis Hava Koşullarını Zorluyor - Son Dakika
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