Kocaeli'de Yoğun Sis Hava Koşullarını Zorluyor

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Kocaeli'de sis etkili oluyor

KOCAELİ - Kocaeli'de etkili olan sis, özellikle yüksek kesimlerde ve bazı kara yollarında görüş mesafesini düşürdü.

Hava sıcaklığının 9 derece olarak ölçüldüğü kentte, Kartepe ve İzmit'in yüksek bölgelerinde yoğun sis etkisini gösterdi.

Sis nedeniyle görüş mesafesi azalırken, özellikle D-100 kara yolunun Kartepe geçişinde görüş mesafesi yaklaşık 40 metreye kadar düştü. Bu güzergahları kullanan sürücüler, trafikte daha dikkatle ilerledi.