Kocaeli Gebze'deki kazada iki otomobil çarpıştı, 1'i ağır 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kocaeli Gebze'deki kazada iki otomobil çarpıştı, 1'i ağır 4 kişi yaralandı

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Kocaeli Gebze\'deki kazada iki otomobil çarpıştı, 1\'i ağır 4 kişi yaralandı
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Kocaeli Gebze'de Muallimköy Mahallesi'nde saat 18.30 sıralarında iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken ağır yaralının hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi, soruşturma başlatıldı.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Muallimköy Mahallesi'nde meydana geldi. Furkan K. yönetimindeki 34 DJS 539 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Musa C. idaresindeki 34 GJ 6212 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada Zeynep D., Esra D., Musa C. ve Kamile A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Kamile A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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