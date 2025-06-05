Kocaeli, Sakarya ve Bartın'da bayram arifesinde şehitlik ve mezarlıklar ziyaret edildi - Son Dakika
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Kocaeli, Sakarya ve Bartın'da bayram arifesinde şehitlik ve mezarlıklar ziyaret edildi

Kocaeli, Sakarya ve Bartın\'da bayram arifesinde şehitlik ve mezarlıklar ziyaret edildi
05.06.2025 15:25
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Kocaeli, Sakarya ve Bartın'da Kurban Bayramı arifesinde şehitlik ve mezarlık ziyaretleri gerçekleştirildi.

Kocaeli, Sakarya ve Bartın'da Kurban Bayramı arifesinde şehitlik ve mezarlık ziyaretleri gerçekleştirildi.

Kocaeli İl Protokolü, Kurban Bayramı arefesinde Bağçeşme Namazgah Şehitliği'ni ziyaret etti.

İzmit ilçesindeki şehitlikte gerçekleştirilen programa, Vali İlhami Aktaş, Deniz Eğitim ve Öğretim Garnizon Komutanı Tümamiral Hüseyin Tığlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Cumhuriyet Başsavcısı Semih Akgün, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt, gaziler ve şehit aileleri katıldı.

Program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesiyle başladı. Ardından Vali Aktaş ve protokol üyeleri, şehit kabirlerine karanfil bıraktı.

Sakarya'da Serdivan Mezarlığı'na gelenler, yakınlarının mezarı başında oturup Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti. Çiçekleri sulayarak mezarlara bakım yapan vatandaşların zaman zaman hüzünlendiği görüldü.

Bartın'da bayram öncesi belediye tarafından şehir merkezinde bulunan Halatçıyaması Asri, Karaköy, Orduyeri, Aladağ, Gölbucağı ve Erenler mezarlıklarının bakım ve onarımı tamamlandı.

Ziyarete hazır hale getirilen mezarlıklarda vatandaşlar, yakınlarının kabirleri başında Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.

Halatçıyaması Asri Mezarlığı'nı ziyaret eden vatandaşlar, yakınlarının mezarlarına su döküp çiçek bıraktı, büyüyen otları da temizledi.

Bazılarının zaman zaman duygulandığı görülen vatandaşlar, yakınlarının kabri başında Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kocaeli, Sakarya ve Bartın'da bayram arifesinde şehitlik ve mezarlıklar ziyaret edildi - Son Dakika

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