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Kocaeli Valiliği Açık Kapı Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Etkili İletişim ve Güzel Konuşma Eğitimi' - Son Dakika
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Kocaeli Valiliği Açık Kapı Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Etkili İletişim ve Güzel Konuşma Eğitimi'

Kocaeli Valiliği Açık Kapı Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Etkili İletişim ve Güzel Konuşma Eğitimi', kamu hizmetlerinde kalitenin yükseltilmesi ve vatandaş memnuniyetinin artırılması amacıyla gerçekleştirildi. Eğitime 100 kişi katıldı ve iletişimde dikkat edilmesi gereken hususlar üzerinde bilgi verildi.

Kocaeli Valiliği Açık Kapı Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen \'Etkili İletişim ve Güzel Konuşma Eğitimi\'
16.12.2023 - 10:27,  Güncelleme: 10:28
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Kocaeli Valiliği Açık Kapı Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Etkili İletişim ve Güzel Konuşma Eğitimi" düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, eğitim kamu hizmetlerinde kalitenin yükseltilmesi, hizmetlerin etkinlik ve verimlilik ilkeleri doğrultusunda daha hızlı ve amaca uygun bir şekilde yerine getirilmesi, Açık Kapı hizmetlerinin etkinliğini ve vatandaşların memnuniyetinin artırılması amacıyla gerçekleştirildi.

Akçakoca Toplantı Salonunda düzenlenen eğitime, Açık Kapı yetkilileri ile 12 ilçedeki Kaymakamlık Açık Kapı Şefliği personeli olmak üzere 100 kişi katıldı.

Vali Yardımcısı Ertuğ Şevket Aksoy, programda iletişimin önemini vurgulayarak, kamu hizmeti alanların memnuniyeti açısından, doğru iletişimin etkili bir unsur olduğunu belirtti.

Eğitimin, personelin vatandaşa daha hızlı ve kaliteli hizmet verebilmesi amacıyla düzenlendiğini ifade eden Aksoy, eğitim tüm katılımcılara faydalı olması temennisinde bulundu.

Daha sonra Açık Kapı Şube Müdürü Nuran Sağlam, Açık Kapı sistemi üzerinden alınan ve sonuçlandırılan başvurular ile gerçekleştirilen faaliyetleri anlattı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğünde görevli iletişim, diksiyon ve kişisel gelişim eğitmenleri Sema Aytimur ve Alev Özbay Utku'nun gerçekleştirdiği sunumda, iletişimde dikkat edilmesi gereken hususlar ve yapılan temel hatalar, empati kurabilmek ve beden dilini doğru kullanmak, sesin etkin kullanılması ve protokol kuralları gibi konularda katılımcılara bilgi verildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kocaeli Valiliği Açık Kapı Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Etkili İletişim ve Güzel Konuşma Eğitimi' - Son Dakika
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