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Kocaeli Valiliği'nin 'Gönülden Gönüle' projesi kapsamında 20 aile ziyaret edildi - Son Dakika
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Kocaeli Valiliği'nin 'Gönülden Gönüle' projesi kapsamında 20 aile ziyaret edildi

Kocaeli Valiliği tarafından yürütülen 'Gönülden Gönüle' projesi kapsamında Derince ve Kandıra ilçelerinde 20 aile ziyaret edildi. Proje kapsamında şehit yakınları, gaziler, yaşlılar, engelliler, öksüz ve yetim vatandaşlar ile ihtiyaç sahibi ailelere yönelik ziyaretler devam ediyor. Vali Yardımcıları Ekrem Çalık ve Ali Ada, ziyaret ettikleri ailelere Vali Seddar Yavuz'un selamlarını ileterek, çocuklara hediyeler verdi.

Kocaeli Valiliği\'nin \'Gönülden Gönüle\' projesi kapsamında 20 aile ziyaret edildi
25.01.2024 - 19:24,
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Kocaeli Valiliğince yürütülen "Gönülden Gönüle" projesi Derince ve Kandıra ilçelerinde 20 aile ziyaret edildi.

Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Vali Seddar Yavuz'un öncülüğünde yürütülen proje kapsamında şehit yakınları, gaziler, yaşlılar, engelliler, öksüz ve yetim vatandaşlar ile ihtiyaç sahibi ailelere yönelik ziyaretler devam ediyor.

Vali Yardımcısı Ekrem Çalık, Kandıra ilçesinde, Vali Yardımcısı Ali Ada ise Derince ilçesinde toplam 20 haneye ziyaret gerçekleştirdi.

Çalık ve Ada, ziyaret ettikleri ailelere Vali Yavuz'un selamlarını iletti.

Ailelerin talep ve sorunlarını dinleyen Çalık ve Ada, ziyaretlerin sonunda çocuklara hediyeler verdi.

Kaynak: AA
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Kocaeli Valiliği, Kandıra, İnsan Hakları, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli Valiliği'nin 'Gönülden Gönüle' projesi kapsamında 20 aile ziyaret edildi - Son Dakika
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