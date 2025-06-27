Kocaeli Valisi Aktaş'tan İzmit'in kurtuluş yıl dönümü mesajı

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, İzmit'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aktaş, mesajında, İzmit'in Anadolu'nun cennet köşelerinden biri olduğunu belirterek, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Türk milletinin bağımsızlık inancı ve tutkusu yurdun dört bir yanında olduğu gibi İzmit'te de tezahür ettiğini ifade eden Aktaş, Kurtuluş Savaşı'nda örnek bir özgürlük destanı ve eşine az rastlanır bir kahramanlık örneği sergilendiğini dile getirdi.

Aktaş, Kara Fatma, İpsiz Recep, Ahmet Fuat, Yahya Kaptan ve daha nice isimsiz kahramanlarla verilen kurtuluş mücadelesi sonucu İzmit'in düşman işgalinden kurtarıldığını aktararak, şunları kaydetti:

"Bizlere düşen görev ise bu toprakları canları pahasına vatan yapan ecdadımızın kutsal emaneti olan ülkemizi ve şehrimizi şükran dolu bir şuurla koruyarak, daha kalkınmış, daha çağdaş ve daha mutlu yarınlara taşımaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, bağımsızlığımızı ve özgürlüğümüzü bize yeniden kazandıran ve kurduğu Cumhuriyet ile Türk milletinin kaderini değiştiren başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi rahmet, şükran ve minnetle anıyor, İzmit'in kurtuluş yıl dönümünü kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum."