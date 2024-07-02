Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, LGS'de 500 tam puan alan öğrencileri kabul etti

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Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda tüm soruları doğru yanıtlayıp 500 tam puan alan 9 öğrenciyi kabul etti.

Yavuz, dereceye giren Nisa Mülayim, Merve Tan, Muhammed Anıl Çelik, Ali Ilgaz Kuşkonar, Sabri Kerem Topuçar, Ege Çalı, Uras Uruş, Ahmet Eymen Yiğit ve Bilgehan Kelebekler ile öğrencilerin aileleriyle makamında görüştü.

Sohbet ettiği gençleri başarılarından dolayı tebrik eden Yavuz, Türk milletinin geleceği olan öğrencilere güvendiklerini belirterek, "İnşallah Türkiye Yüzyılı vizyonuyla bu yüzyılı 'Türk yüzyılı' olarak hep beraber gerçekleştireceğiz. Kendinize güvenin. Aziz milletimize güvenin. Devletimize hizmet etmeye devam edin. Dünyanın neresinde olursa olsun her daim gönlünüzde aklınızda ay yıldızlı al bayrağımız ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti olsun, Türk milleti olsun." ifadesini kullandı.

Yavuz, gençleri Türk milletini ve devletini her zaman yüceltme azminde görmek istediklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Eşitlerinize göre çok büyük başarı elde ettiniz ama unutmayın ki başarı, her daim istikrardan geçer. Dolayısıyla hem akademik hayat hem de yaşam uzun mesafeli koşucuların işidir. O yüzden kısa mesafe başarılar belki anlık mutluluk getirebilir ama bu başarıların devamı şüphesiz disipline, çalışmaya ve fedakarlığa muhtaçtır. Sizleri bir kez daha gönülden kutluyorum. Sizlerin sayesinde inşallah cumhuriyetimizi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'mizi daha da yücelteceğiz. Sizin gibi çalışkan ve disiplinli vatan evlatlarına çok daha fazla ihtiyaç duyacağız. O yüzden de büyük Atatürk'ün gösterdiği muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkma hedefimiz, amacımız, gayemiz sizin gibi parlak ve çalışkan vatan evlatlarının sayesinde olacaktır."

Vali Yardımcısı Mustafa Ayhan, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen ve okul yöneticilerinin de hazır bulunduğu ziyarette Vali Yavuz, öğrencileri çeşitli hediyelerle ödüllendirildi.