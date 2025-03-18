Koçani'de Yangın Protestosu: Adalet İsteniyor

Kuzey Makedonya'nın doğusundaki Koçani'de 59 kişinin hayatını kaybettiği gece kulübü yangını nedeniyle başkent Üsküp'te gösteri düzenlendi.

Üsküp'teki Makedonya Meydanı'nda toplanan binlerce gösterici, 59 kişinin hayatını kaybettiği, 155 kişinin yaralandığı gece kulübünde çıkan yangının sorumlularının cezalandırılmasını talep etti.

Göstericiler, "sistem dinleniyor, halk acı çekiyor", "yolsuzluk yakıyor, masumlar yanıyor" ve "tembellik ülkeyi yakıyor" yazılı dövizler taşıdı.

Hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunan göstericiler, alanda mumlar yaktı ve çiçek bıraktı.

Olay

Başkenti Üsküp'e yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki Koçani'de bulunan gece kulübünde 16 Mart'ta yerel saatle 03.00'te piroteknik madde yangına sebep olmuştu.

Yangında 59 kişi hayatını kaybetmiş, 22'si ağır 155 kişi yaralanmıştı. Yaralıların 9'u tedavi için Türkiye'nin gönderdiği ambulans uçaklarla İstanbul ve Ankara'ya nakledilmişti.

Kuzey Makedonya hükümeti olay sonrası ülkede 7 gün milli yas ilan edildiğini duyurmuştu.

Öte yandan, olayın yaşandığı Koçani'de Belediye Başkanı Ljupco Papazov istifa etmişti.