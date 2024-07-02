Kocasinan Belediyesi Asfalt Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika
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Kocasinan Belediyesi Asfalt Çalışmalarına Devam Ediyor

Kocasinan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, asfalt freze aracının geçen yıl Kocasinan sokaklarında hizmet vermeye başladığını belirtti. Yaz mevsimiyle birlikte asfalt, yol ve kaldırım çalışmalarını hızlandırdıklarını dile getiren Çolakbayrakdar, tüm mahallelerde değişim ve dönüşüm çalışmalarının süreceğini ifade etti. Hedeflerinin, Kocasinan sakinlerine daha geniş ve güvenli bir ulaşım ağı sunmak olduğunu vurgulayan Çolakbayrakdar, vatandaşların daha mutlu ve huzurlu bir şekilde konforlu hizmetlere ulaşmasını sağlamak olduğunu söyledi.

02.07.2024 13:03
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Kocasinan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünün asfalt çalışmaları devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, asfalt freze aracının Kayseri'de ilk defa geçen yıl Kocasinan sokaklarında hizmet vermeye başladığını ifade etti.

Yaz mevsimi itibariyle asfalt, yol ve kaldırım çalışmalarını hızlandırdıklarına dile getiren Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Kocasinan'da daha geniş ve güvenli bir ulaşım ağı sistemi için gerekenleri yapıyoruz. Program dahilinde tüm mahallelerimizde değişim, dönüşüm çalışmaları hızla sürecek. Amacımız, Kocasinan sakinlerine yakışır bir ilçe hazırlayarak vatandaşlarımızın daha mutlu ve huzurlu bir şekilde her türlü konforu hizmetlerine sunmaktır."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kocasinan Belediyesi Asfalt Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika

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