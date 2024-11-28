Kocasinan'da Afet Bilinci Eğitimi

Güncel

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde belediye çalışanlarına yönelik afet bilinci eğitimi düzenlendi.

Kocasinan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce belediye çalışanlarına verilen eğitimle afet öncesi, sırası ve sonrasında doğru davranış biçimlerinin kazandırılması amaçlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, şehri hem yürütülen çalışmalarla hem de eğitimlerle depreme karşı daha dirençli hale getirme gayreti içinde olduklarını belirtti.

Depremle ilgili neler yapılabileceği konusunda çalışmalar yürüttüklerini aktaran Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Konusunda uzman odalar ve meslek gruplarıyla deprem riskine karşı şehrimizi daha dirençli hale getirmek için yoğun çaba sarf ediyoruz. Şimdiden depreme karşı önlemleri öngörerek bu doğrultuda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Belediye olarak üzerimize düşeni fazlasıyla yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Bu eğitimlerin katkısıyla daha sağlıklı ve güvenli bir iş ortamı oluşturarak hizmet kalitemizi artırıyoruz. Amacımız, yapılan her şeyin bir önceki günden daha güzel olmasıdır."