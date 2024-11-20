Köln'de Ezan Uygulaması Süresiz Devam Edecek - Son Dakika
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Köln'de Ezan Uygulaması Süresiz Devam Edecek

Köln'de öğle ezanı hoparlörden okunma uygulaması, şartların yerine getirilmesiyle süresiz uzatıldı.

20.11.2024 20:49
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Almanya'da Türk ve Müslümanların yoğun olarak yaşadığı Köln'de, 2 yıldır pilot proje olarak uygulanan "bazı şartların yerine getirilmesi koşuluyla cuma günleri öğle ezanının hoparlörden okunması" uygulamasının devam edeceği bildirildi.

Alman basınının Büyükşehir Belediyesine dayandırdığı habere göre, 2 yıllık değerlendirme süreci sonunda, cami yönetimiyle mutabakata varılan şartların ihlal edilmemesinden dolayı, imzalanan anlaşmanın süresiz olarak uzatılacağı belirtildi.

Köln'de Ekim 2022'den bu yana cuma günlerine özel, "12.00-15.00 saatlerinde 5 dakikayı geçmeyecek ve komşuları rahatsız etmeyecek" şekilde, yani "kilise çanlarında olduğu gibi belirli bir ses düzeyinin üzerine çıkmamak" şartıyla öğle ezanı hoparlörden okunuyor.

Benzer bir uygulama yaklaşık 37 yıldır Düren Camisi'nde ve uzun yıllardır Kuzey Almanya'daki Rendsburg Camisi'nde de yapılıyor.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB), İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatı (IGMG), Avrupa Türk İslam Birliği (ATİB) gibi büyük Türk sivil toplum kuruluşlarının genel merkezleri, Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletinin en büyük kenti olan Köln'de bulunuyor.

Almanya'da sadece DİTİB'e bağlı yaklaşık 900 cami bulunuyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Köln'de Ezan Uygulaması Süresiz Devam Edecek - Son Dakika

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