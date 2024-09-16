Köln'de Patlama: Temizlik Görevlisi Yaralandı

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Almanya'nın Köln kentinde bir Türk'e ait eğlence mekanının da bulunduğu binanın girişinde meydana gelen patlamada temizlik görevlisinin yaralandığı açıklandı.

Hohenzollernring Caddesi'nde saat 06.00 sularında meydana gelen patlamada binanın temizlik görevlisi yaralandı. Yaralı, hastanede tedavi altına alındı.

Binanın güvenlik kamerası kayıtlarında bir kişinin girişe poşetle kutu bırakıp uzaklaştığı ve hemen ardından patlamanın olduğu görülüyor.

Eğlence mekanının müdürü Hamid Nuri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sabah 06.00 civarında polis tarafından arandığını ve işletmelerinin de bulunduğu binanın girişinde patlama olduğunun söylendiğini anlattı.

Nuri, şunları dile getirdi:

"Geldiğimizde binanın önünde polis, itfaiye ve ambulans vardı. Polis hala tam olarak ne olduğunu araştırıyor ve bize bilgi verecek yani biz de tam ne olduğunu bilmiyoruz, hala polisten bir açıklama bekliyoruz. Bu binada birkaç ofis daha var, şimdilik binalara girmemize izin verilmiyor."

Soruşturma sürüyor

Patlama sonucu binanın giriş kısmındaki tavan döşemeleri çöktü ve camlar kırıldı.

Polis, patlamanın nedenine ilişkin henüz bilgi vermedi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.