Köln'de Sakal-ı Şerif Ziyarete Açıldı

- Almanya'daki Nippes Fatih Camii'nde Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı

KÖLN - Almanya'nın Köln kentinde bulunan Nippes Fatih Camii'nde Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı.

Almanya'nın Köln kentinde bulunan Nippes Fatih Camii'nde Ramazan ayı vesilesiyle Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı. Sakal-ı Şerif'i görmek isteyen vatandaşlar cami avlusunda uzun kuyruklar oluşturdu. Yoğun ilginin olduğu programda, ziyaretçiler Sakal-ı Şerif'i manevi duygular içerisinde selamlarken, dualar edildi. Program, okunan Kur'an-ı Kerim ve yapılan dualarla sona erdi.