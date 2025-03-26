Köln'de Sokak İftarı: Birlik Mesajı - Son Dakika
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Köln'de Sokak İftarı: Birlik Mesajı

Köln'de düzenlenen sokak iftarında Türkler, Almanlar ve diğer milletlerden 1500 kişi bir araya geldi.

26.03.2025 23:14
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- Köln'de yüzlerce kişi sokak iftarında buluştu

KÖLN - Almanya'nın Köln kentinde, Türklerin yoğun olarak yaşadığı Keup Caddesi'nde düzenlenen sokak iftarında Türkler, Almanlar ve diğer milletlerden yüzlerce kişi bir araya geldi.

Almanya'nın Köln kentinde Türklerin yoğun olarak yaşadığı Keup Caddesi'nde sokak iftira düzenlendi. Yaklaşık 500 metre uzunluğundaki iftar sofrasında Türkler, Almanlar ve diğer milletlerden yaklaşık bin 500 kişi bir araya geldi.

Geleneksel hale gelen ve cadde esnafının öncülük ettiği iftar programında konuşma yapan Keup Caddesi Esnafı Birliği Başkanı Bünyamin Köksoy, ırkçılıkla mücadelenin önemine vurgu yaparak, "Burada barış içinde bir araya gelirken, toplumumuzdaki birçok insanın hala ırkçılık ve ayrımcılıkla karşı karşıya olduğunu unutmamalıyız. Haksızlıklara ve dışlanmalara karşı durmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Ayrıca Keup Caddesi'ndeki NSU saldırısının kurbanlarını da anıyoruz. Yetkililere, bize verdikleri destek ve bu olayı anacak anıt sözü için teşekkür ediyoruz. Keup Caddesi, başlı başına çeşitliliğin simgesi olduğu kadar, ırkçılığa karşı mücadelenin de simgesidir" dedi.

Etkinlikte Türk ve Alman siyasi parti temsilcilerinin yanı sıra STK temsilcileri de hazır bulundu.

NSU terör örgütü saldırı düzenlemişti

Aşırı sağcı NSU terör örgütü, 2000-2007 yılları arasında Almanya'da işlediği ırkçı cinayetlerin yanı sıra, 9 Haziran 2004'te Keup Caddesi'nde bir çivili bomba saldırısı düzenlemişti. Saldırıda 5,5 kilogram ağırlığındaki bombanın patlamasıyla etrafa saçılan 700 çivi, 6'sı ağır olmak üzere 22 kişiyi yaralamıştı. Örgüt, Türklerin yoğun yaşadığı bu bölgede kitlesel ölüm hedeflemiş ancak saldırıda can kaybı yaşanmamıştı.

Kaynak: İHA

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