Köln'de şüpheli paket paniği - Son Dakika
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Köln'de şüpheli paket paniği

Almanya'nın Köln kentinde, 'Türk caddesi' olarak da bilinen Keup Caddesi'ni hedef alan ırkçı saldırının 20. yılı dolayısıyla düzenlenen törende, şüpheli paket paniği yaşandı.

09.06.2024 15:54
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- Köln'de şüpheli paket paniği

KÖLN - Almanya'nın Köln kentinde, 'Türk caddesi' olarak da bilinen Keup Caddesi'ni hedef alan ırkçı saldırının 20. yılı dolayısıyla düzenlenen törende, şüpheli paket paniği yaşandı.

Almanya'da 8'i Türk 10 kişiyi öldüren aşırı sağcı Nasyonal Sosyalist Yeraltı terör örgütü tarafından 9 Haziran 2004'te gerçekleştirilen bombalı saldırının 20. yıl dönümü nedeniyle anma töreni düzenleniyor. Almanya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier, Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Başbakanı Hendrik Wüst, Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Turan Kaya ve Köln Büyükşehir Belediye Başkanı Henriette Reker'in de katılıp konuşma yapacağı tören öncesinde şüpheli paket bulundu. Paniğe neden olan olayda polis geniş çaplı önlem aldı. Bölgede arama yapan polis caddede bulunan halkı caddenin diğer tarafına aldı. Bölgeyi güvenlik kordonuna alan polis, şüpheli bir paketin bulunması nedeniyle bölgede güvenliğin arttırıldığını açıkladı.

Kaynak: İHA

Almanya, Köln, Dünya, Güncel, Son Dakika

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