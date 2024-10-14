Köln\'de Türk-Alman Dostluk Konseri

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Almanya'nın Köln kentinde düzenlenen "Türk-Alman Dostluk Konseri"ne Türklerin yanı sıra Almanlar da ilgi gösterdi.

Ehrenfeld Halk Merkezi'ndeki konser, Köln Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Köln- İstanbul Kardeş Şehir Derneği işbirliğiyle ve Köln Anakent Belediyesinin himayesinde gerçekleşti.

Konserde korolar, Türk ve dünya müziğine ait geleneksel ve modern şarkılardan oluşan bir repertuar sunarak, kültürler arasında köprü kurdu.

Köln Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Ralf Heinen, açılış konuşmasında, kardeş şehirlerin, şehir bağlantıları üzerinden toplumların birbirine yakınlaşmasına aracılık ettiğini dile getirdi ve Yunus Emre Enstitüsünü, kardeş şehir etkinliklerine verdiği desteklerden dolayı kutladı.

Köln-İstanbul Derneği Başkanı Walter Kluth ise senelerdir YEE ile birlikte sanattan müziğe yaptıkları çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

YEE Köln Müdürü Yılmaz Bulut da kardeş şehir derneği ve kardeş şehir ilişkileri kapsamındaki etkinliklerle Türk Alman dostluğuna katkı sağladıklarını söyledi.