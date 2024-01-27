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Kolombiya, Arjantin Büyükelçisini geri çağırdı - Son Dakika
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Kolombiya, Arjantin Büyükelçisini geri çağırdı

Kolombiya, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'nin Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'ya yönelik sözlerinin ardından, Buenos Aires Büyükelçisini istişare için geri çağırdı. Kolombiya Dışişleri Bakanlığı, dostluk ve işbirliği ihlal edildiğini belirterek, Milei'nin açıklamalarını kınadı.

Kolombiya, Arjantin Büyükelçisini geri çağırdı
27.01.2024 - 03:31,
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Kolombiya, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'nin, Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'ya yönelik "Kolombiya'yı batıran katil bir komünist" sözlerinin ardından, Buenos Aires Büyükelçisini "istişare" için ülkeye çağırdı.

Kolombiya Dışişleri Bakanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada, Kolombiya'nın Buenos Aires Büyükelçisi Camilo Romero'nun istişarelerde bulunmak amacıyla ülkeye çağırıldığı bildirildi.

Milei'nin, Petro'ya yönelik kullandığı ifadelere "sert" tepki gösterilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kolombiya ve Arjantin'i tarihsel olarak birleştiren derin dostluk, anlayış ve işbirliği ihlal edildi, bu sebeple Büyükelçi Camilo Romero'yu istişare için ülkeye derhal geri çağırdık. Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'nin, Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'ya yönelik saygısız ve sorumsuz açıklamalarını en sert şekilde kınıyoruz."

Arjantin Devlet Başkanı Milei, gazeteci Patricia Janiot'a verdiği röportajda, Petro'ya ilişkin sorulan soruya "Kolombiya'yı batıran katil bir komünist" sözleriyle yanıt vermişti.

Tarihsel Pakt koalisyonundan Petro'ya destek

İktidardaki Tarihsel Pakt koalisyonunun üyesi ve eski Senatör Gustavo Bolivar, sosyal medya hesabı X'teki açıklamasında, Petro'ya destek verdi.

Milei'nin sözlerini eleştiren Bolivar, "Petro, hiçbir zaman komünist olmadı ve kimseyi öldürmedi." ifadesini kullandı.

İki lider arasındaki gerginlik aylar öncesine dayanıyor

Milei'nin ülkesindeki seçim kampanyası sırasında "sosyalist ve komünist" siyasilere yönelik sert ifadeleri Petro tarafından "Hitler'in sözlerine" benzetilmişti.

Milei'nin 19 Kasım'da devlet başkanlığı 2. turunu kazanmasının ardından açıklamada bulunan Petro, sonucu "üzücü" olarak bildirmişti.

Petro'nun, Milei'yi Arjantin'in eski diktatörü Jorge Videla ve Şili'nin eski askeri diktatörü Augusto Pinochet'e benzetmesi de ikili arasında gerginliğe yol açmıştı.

Kaynak: AA
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