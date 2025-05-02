Kolombiya\'da 1 Mayıs Gösterisi

Kolombiya'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla gösteri ve yürüyüş düzenlendi.

Başkent Bogota'da toplanan binlerce kişi Yedinci Cadde'den tarihi Bolivar Meydanı'na kadar yürüdü.

Etkinliğe Cumhurbaşkanı Gustavo Petro da katıldı.

Cumhurbaşkanı Petro, burada yaptığı konuşmada, hükümetin çıkarmak istediği reformların Senato tarafından kabul edilmediğini anımsatarak, "Bugün hiç kimse Kolombiya halkının, seçmenlerin ve halk istişaresinin sesini duyurmak istediğini inkar edemez." ifadesini kullandı.

Petro, yakın zamanda 12 maddelik bir referandum paketini halkla istişare edeceklerini belirterek, "Referanduma karşı çıkan hiçbir parlamenter bir daha seçilemeyecek çünkü halk onlara oy vermeyecek. Eğer bu referandum reddedilirse, halk sesini yükseltecek ve onları alaşağı edecektir." diye konuştu.

Konuşmasının sonunda ülkenin bağımsızlık kahramanı Simon Bolivar'ın sembolik kılıcını kaldıran Petro, Kongre'yi kast ederek, "Ya demokrasiyi güçlendiririz ya da mevcut kurumları dönüştürmek zorunda kalırız." dedi.

Bolivar'ın mirasına atıfta bulunan Petro, şöyle devam etti:

"Bu tarihi günde bize eşlik eden her yurttaş bilsin ki liderlik eden ben değilim, Bolivar'ın kılıcıdır. Bu kılıç bize halkın hakları ve özgürlüğü için verilen mücadelede rehberlik ediyor. Biz iktidara Bolivar'ın kılıcıyla, Kolombiya ordusuyla ve halkla geldik ama bu benim için bir güç aracı değil halkın gücünün sembolüdür."

Petro'nun konuşmasının ardından Bolivar'ın kılıcı askerler eşliğinde Cumhurbaşkanlığı Sarayı Casa de Narino'ya taşındı.

Öte yandan Petro, mitingten sonra halk oylamasına sunulacak 12 maddelik referandum paketini Senato'ya resmen sundu.

Senato'nun onay vermesi halinde referandumun Eylül veya Ekim aylarında yapılması planlanıyor. Oylamanın geçerli olabilmesi için yaklaşık 13,5 milyon seçmenin sandığa gitmesi gerekiyor.

Ülke genelinde 1 Mayıs kutlamaları büyük ölçüde olaysız geçerken, muhalefet cephesi Cumhurbaşkanı Petro'nun mitingde Bolivar'ın kılıcıyla konuşmasını "kurumlara tehdit" olarak yorumladı.