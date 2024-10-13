Kolombiya'da Bombalı Saldırı: 17 Yaralı - Son Dakika
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Kolombiya'da Bombalı Saldırı: 17 Yaralı

Cauca'da düzenlenen İHA saldırısında 17 kişi yaralandı. Saldırıyı EMC üstlendi.

13.10.2024 06:16
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Kolombiya'nın güneybatısındaki yerleşim bölgesine düzenlenen bombalı saldırıda 17 kişi yaralandı.

Cauca yönetim bölgesine bağlı El Plateado köyüne bombalı saldırıda bulunan silahlı bir örgüt, çok sayıda sivilin yaralanmasına neden oldu.

İnsansız hava aracı (İHA) ile düzenlenen saldırıda bazıları ağır 17 kişi yaralandı.

Yerel basına göre, İHA ile askeri birliği hedef almak isteyen silahlı örgüt, hedef şaşırarak sivillerin bulunduğu alanı bombaladı.

Saldırıdan eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri'nin (FARC) çatı örgütü Estado Mayor Central (EMC) üyeleri sorumlu tutuldu.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun talimatıyla Cauca ve Narino bölgelerinde "Perseus" adı verilen geniş çaplı bir askeri operasyon başlatıldı. El Plateado köyünün de dahil olduğu operasyona hava kuvvetleri de destek veriyor.

Cumhurbaşkanı Petro, X platformunda yaptığı paylaşımda, bölgenin uluslararası bir kokain borsasına dönüştüğünü ifade ederek, "Bugün Plateado Kolombiya'dır. EMC'nin sivil nüfusu bombalaması bu operasyonu zorunlu kılıyor. Açgözlülüğü bırakın ve Kolombiya halkı için barış yapın." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kolombiya'da Bombalı Saldırı: 17 Yaralı - Son Dakika

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