Kolombiya'da Bombalı Saldırı: 5 Asker Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Kolombiya'da Bombalı Saldırı: 5 Asker Hayatını Kaybetti

Cauca'da düzenlenen saldırıda 5 asker yaşamını yitirdi, 6 asker yaralandı; FARC'la bağlantılı grup sorumlu.

12.03.2025 09:16
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Kolombiya'nın güneybatısında düzenlenen bombalı saldırıda 5 asker hayatını kaybetti, 6 asker yaralandı.

Ulusal basında yer alan habere göre, Cauca'ya bağlı Balboa kasabasında bir köprünün onarımını gerçekleştiren askerlere yönelik bombalı saldırı düzenlendi.

Saldırıda 5 asker yaşamını yitirdi, 6 asker yaralandı.

Kolombiya Savunma Bakanı Pedro Sanchez, saldırıyı kınayarak, hayatını kaybeden askerlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Cauca Valisi Octavio Guzman ise X hesabından yaptığı açıklamada, "Balboa-El Estrecho yolunda ordu birliklerimize yönelik saldırıdan derin üzüntü duyuyoruz. Şiddet, can almaya ve Cauca'nın geleceğini tehdit etmeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Saldırıdan önce Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, X hesabından yaptığı paylaşımda, eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) üyeleri tarafından tahrip edilen köprünün yeniden inşa edileceğini ve bunun bölgedeki köylülerin ekonomisi için büyük önem taşıdığını belirtmişti.

Yetkililer, saldırıdan FARC'ın çatı örgütü Estado Mayor Central'e (EMC) bağlı Carlos Patino grubunu sorumlu tuttu.

EMC

"Ivan Mordisco" ismiyle bilinen Nestor Gregorio Vera'nın yönettiği ve FARC ile devlet arasındaki barış anlaşmasına hiç katılmayan EMC, FARC'ın sözde "Genelkurmay Başkanlığı" olarak da biliniyor.

Ülke basınına göre 2 bin 180'i silahlı olmak üzere 3 bin 500'den fazla üyeye sahip EMC, Venezuela ve Ekvador'un yanı sıra Kolombiya'nın batı, orta ve doğusunda uyuşturucu, kaçakçılık ve haraç gibi yollardan finansman sağlıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kolombiya'da Bombalı Saldırı: 5 Asker Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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