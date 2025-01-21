Kolombiya'da İç Kargaşa Hali İlanı - Son Dakika
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Kolombiya'da İç Kargaşa Hali İlanı

Kolombiya'da ELN ve eski FARC çatışmalarında 80 kişi öldü, hükümet iç kargaşa hali ilan etti.

21.01.2025 05:46
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Kolombiya'da silahlı isyancı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) ile eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) 33. cephe arasındaki çatışmalarda 80 kişinin ölmesinin ardından hükümet tarafından "İç Kargaşa Hali" ilan edildi.

Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yargının desteğine ihtiyaç duyulduğunu belirterek "İç Kargaşa Hali ve Ekonomik Olağanüstü Hal ilan edildi." ifadesini kullandı.

ELN'ye tepki gösteren Petro, "Devrim sadece halkla birlikte ve şiddet olmadan yapılır. Barış devrimci bir bayraktır çünkü yaşamın bayrağıdır. Askeri devralma her zaman şiddet altındaki bölgelerin ekonomik dönüşümü ile gelişecektir. ELN, savaş yolunu seçti ve savaşa devam edecekler. Biz hükümet olarak halkın yanındayız." dedi.

Anayasa'nın 213. maddesine göre, ciddi bir kamu düzeni bozukluğu durumunda "İç Kargaşa Hali" ilan edilebiliyor.

Bu durum, kurumsal istikrarı, devlet güvenliğini veya vatandaşların bir arada yaşamını tehdit eden olaylarda uygulanıyor. Yasaya göre, hükümet karışıklığın nedenlerini ortadan kaldırmak ve etkilerinin yayılmasını önlemek için gerekli tüm yetkilere sahip oluyor.

Bu arada, Ombudsman Ofisine göre, 16 Ocak'tan bu yana Kuzey Santander yönetim bölgesine bağlı Catatumbo'da ELN ile eski FARC mensupları arasındaki çatışmalar sebebiyle yerinden edilenlerin sayısı 11 bini geçti.

Kolombiya ordusu, kamu güvenliğini sağlamak ve sivil halkı korumak amacıyla Catatumbo bölgesine beş bin asker sevk etti.

ELN ve eski FARC üyeleri, 16 Ocak'ta koka ekinlerinin ve uyuşturucu kaçakçılığı koridorlarının kontrolünü sağlamak amacıyla şiddetli bir çatışmaya girmişti.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda, sokaklarda cesetlerin bulunduğu ve evlere baskın yapıldığı anlar yer almıştı.

ELN ile diyalog süreci askıya alınmıştı

Cumhurbaşkanı Petro, ELN'nin "barışa dair hiçbir irade ortaya koymadığı" gerekçesiyle geçen hafta örgütle diyalog sürecini askıya alındığını duyurmuştu.

ELN'nin ülkenin Catatumbo bölgesindeki saldırılarında çok sayıda sivilin hayatını kaybettiğini vurgulayan Petro, "ELN'nin Catatumbo'da işlediği suçlar savaş suçudur. Bu grupla diyalog süreci askıya alındı. ELN'nin barışa dair hiçbir iradesi yok." ifadelerini kullanmıştı.

Kasım 2022'de yeniden başlayan barış müzakereleri, ELN'nin 17 Eylül 2024'te bir askeri üsse düzenlediği saldırıda 3 askerin hayatını kaybetmesi ve 30 askerin yaralanması üzerine hükümet tarafından sonlandırılmıştı.

Venezuela'nın ev sahipliğinde 1 Kasım 2024'te bir araya gelen taraflar yeniden diyalog görüşmelerini başlatmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kolombiya'da İç Kargaşa Hali İlanı - Son Dakika

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