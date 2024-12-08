Kolombiya'da Patlama: 1 Ölü, 14 Yaralı

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Kolombiya'da bir polis kontrol noktasında, motosiklete yerleştirilen bombanın infilak ettirilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.

Ülkenin Valle del Cauca yönetim bölgesine bağlı Jamundi kasabasındaki polis kontrol noktasında, motosiklete yerleştirilen bombanın infilak ettirilmesi sonucu 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 7'si polis 14 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Yerel yetkililer, kontrol noktasına yaklaşan bir motosiklet sürücüsünün "dur" ihtarına uymadığını, paniğe kapılarak üzerindeki bombayı infilak ettirdiğini açıkladı.

Saldırının, eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) mensuplarına bağlı Jaime Martinez cephesi tarafından düzenlendiği öne sürüldü.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı ve sorumluların yakalanmasına yardımcı olacak bilgi sağlayanlara 100 milyon Kolombiya pesosu (yaklaşık 22.500 ABD doları) ödül verileceği bildirildi.

Kolombiya İçişleri Bakanı Juan Fernando Cristo, saldırıyı kınayarak, faillerin en kısa sürede adalet önüne çıkarılacağını ifade etti.