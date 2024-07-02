Kolombiya ve Panama liderleri Darien Boşluğu sorununu ele aldı

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Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun, Panama'nın yeni Devlet Başkanı Jose Raul Mulino ile Darien Boşluğu sorununu ele aldığı bildirildi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Mulino'nun yemin törenine katılmak için Panama'ya giden Petro'nun, mevkidaşı ile görüşmesinde Darien Boşluğu üzerinde durduğu kaydedildi.

Kolombiya Dışişleri Bakanı Luis Gilberto Murillo da konuya ilişkin basına yaptığı açıklamada, iki lider arasındaki toplantının verimli geçtiğini belirterek, Petro ile Mulino'nun yeniden bir araya geleceğini söyledi.

Darien Boşluğu'nu her yıl binlerce düzensiz göçmenin kullandığını hatırlatan Murillo, "Darien Boşluğu'ndaki insani durum ve göçmenlerle ilgili sorunları ele almak amacıyla Kolombiya-Panama-ABD üçlü mekanizması bir toplantı düzenleyecek." ifadesini kullandı.

Murillo, iki komşu ülkenin birçok alanda işbirliği yapması hususunda iki liderin hemfikir olduklarını dile getirerek, "Göçmen kaçakçılığı, silah, uyuşturucu ve yasa dışı ekonomilerden istifade eden suç şebekeleriyle mücadele, iki ülkenin ortak sorunudur." dedi.

Kolombiya ve Panama'nın diplomatik ilişkilerinin 100. yılının 19 Temmuz'da kutlanacağını kaydeden Murillo, bu vesileyle çeşitli etkinliklerin organize edileceğini bildirdi.

Darien Boşluğu

Orman, bataklık ve dağlarla kaplı doğal hayatı koruma bölgesi olan Darien Boşluğu, göçmenlerin geçişi için oldukça tehlikeli bir güzergah.

Kuzey Amerika ile Güney Amerika'yı birbirine bağlayan Pan-Amerika kara yolunun kesildiği tek nokta olan açıklıktan ancak yaya olarak orman patikaları aracılığıyla geçilebiliyor.

Göçmenler, bataklığa saplanma ve vahşi hayvan saldırısı tehlikesi altında yolculuk ediyor.

Geçen yıl 120 bini çocuk 520 binden fazla düzensiz göçmen, Orta Amerika ülkesi Panama'nın güneybatısındaki Kolombiya sınırında bulunan 266 kilometrelik Darien Boşluğu'nu önce Meksika'ya oradan da ABD'ye ulaşmak için geçiş yolu olarak kullanmıştı.