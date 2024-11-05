Komorlar'da Göçmen Teknesi Alabora Oldu

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Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Komorlar açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin alabora olması sonucu en az 25 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

IOM açıklamasında, Komorlar'daki kazanın 1 Kasım'da meydana geldiği bilgisi paylaşıldı.

Düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin alabora olması sonucu en az 25 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilen açıklamada, kazanın ertesi sabahı 5 kişinin kurtarıldığı bildirildi.

Aynı bölgede son aylarda yaşanan 3'üncü tekne kazası olduğu kaydedilen açıklamada, teknenin farklı milletlerden yaklaşık 30 kişiyi taşıdığını, bunlar arasında 7 kadın ve 4 çocuğun bulunduğu ifade edildi.

Aynı bölgede ağustosta yaşanan tekne kazasında 8, eylüldeki kazada ise 12 kişi ölmüştü.