Kırşehir'de, bahçe sulama yüzünden tartıştığı komşusunu tüfekle vurarak öldüren, komşusunun karısını da yaralayan zanlı gözaltına alındı.
Kent merkezine bağlı Özbağ beldesi Kışlapınar Mahallesi'nde yaşayan M.K. ile komşusu Musa Şen, yan yana olan bahçelerinin sulanmasıyla ilgili tartıştı.
Kavgaya dönüşen olay sırasında M.K, evinden getirdiği pompalı tüfekle komşusu Musa ve eşi Nezaket Şen'e ateş açtı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlileri, Musa Şen'in öldüğünü belirledi.
Ağır yaralanan Nezaket Şen, ambulansla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Musa Şen'in cesedi de otopsi için aynı hastaneye götürüldü.
Şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı, tüfeğe el konuldu.
Son Dakika › Güncel › Komşu Kavgasında Tüfekli Cinayet - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?