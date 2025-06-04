Komşusunu Vuran Zanlı Tutuklandı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde komşularını silahla yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Dün gözaltına alınan şüpheli M.U.D'nin (28) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Olayda yaralanan E.B. (43) ve eşi Ö.B'nin (35) İzmir Şehir Hastanesindeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.
Cengizhan Mahallesi'nde M.U.D. ile üst kattaki komşusu E.B. arasında tartışma çıkmıştı. Kavgaya dönüşen olayda M.U.D, E.B. ile eşi Ö.B'yi tabancayla yaralamıştı.
Polis ekiplerince şüpheli gözaltına alınmıştı.
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