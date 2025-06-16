Konak Belediyesi, Ferdi Zeyrek Anısına Ücretsiz Yemek İkramı Düzenledi - Son Dakika
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Konak Belediyesi, Ferdi Zeyrek Anısına Ücretsiz Yemek İkramı Düzenledi

16.06.2025 16:17
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Konak Belediyesi, geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in anısına Basmane'deki Ana Hizmet Binası önünde ücretsiz yemek ikramında bulundu. Katılımcılar, Zeyrek'in vefatından ötürü duydukları üzüntüyü dile getirerek ona dualar ettiler.

(İZMİR) - Konak Belediyesi, geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in anısına belediye binası önünde ücretsiz yemek ikramında bulundu. Zeyrek'in kaybından duyduğu üzüntüyü dile getiren Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu, "Bugün gerçekten zor bir gün. Ferdi Zeyrek, benim çok eski arkadaşımdı. Her ölüm erkendir ama Ferdi'nin ölümü çok erken oldu. Ailesine bir kez daha sabırlar diliyorum" dedi.

Konak Belediyesi, geçirdiği kaza sonucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek anısına Basmane'deki Ana Hizmet Binası önünde ücretsiz yemek ikramında bulundu. Zeyrek'in vefatının 7'nci günü dolayısıyla düzenlenen yemek hayrına Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu'nun yanı sıra CHP Konak İlçe Başkanı Ozan Ali İlgazi, CHP il ve ilçe Yöneticileri, Konak Belediye Meclis Üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, partililer, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Başkan Mutlu ve İlgazi tarafından ikram edilen yemekleri alırken Ferdi Zeyrek'e dualar eden vatandaşlar, onun vefatından dolayı duydukları derin üzüntüyü ve kendisine olan sevgilerini dile getirdi. Konak Belediyesi tarafından ikramın yapıldığı alana Zeyrek'in fotoğrafının yer aldığı 'Unutmayacağız' yazılı dövizler konuldu.

Mutlu: Kocaman bir aileydik

Zeyrek ve ailesi ile uzun yıllara dayanan dostluğu olduğunu belirten Konak Belediye Başkanı Mutlu, "Bugün gerçekten zor bir gün. Ferdi Zeyrek, benim çok eski arkadaşımdı. Biz son 20 yılımızda Ferdi, eşi Nurcan ve çocuklarıyla kocaman bir aileydik. Manisalıların ona olan sevgisini çok önceden görmüş ve etkilenmiştim. Ama onun da Manisa'ya olan sevgisi bambaşkaydı. Manisa'yı yıllar sonra sosyal demokrat belediyecilikle buluşturan, unutulmaz bir belediye başkanı, baba, dost ve arkadaştı. Çok erken bir kayıp. Her ölüm erkendir ama Ferdi'nin ölümü çok erken oldu. Ailesine bir kez daha sabırlar diliyorum. Bugün burada bizi yalnız bırakmayan herkese de teşekkür ediyorum" dedi.

İlgazi: Hatırası yolumuzu aydınlatan bir ışık olacak

CHP Konak İlçe Başkanı Ozan Ali İlgazi ise "Ferdi Başkanımızın vefatının 7'nci günü dolayısıyla hayır yemeği düzenliyoruz. Mekanı cennet, ruhu şad olsun. Ferdi Başkanın, Manisa'da hatta ülke genelinde ne kadar çok seveni olduğunu en yakından görenlerden biriyim. Yerel yöneticilik anlayışıyla 1,5 seneye yakın zaman diliminde bu kadar çok insanın kalbine girebilmek çok önemli. Bence ondan alabileceğimiz çok ders var. Genel Başkanımız Özgür Özel'in dediği gibi kalbimizin bir kısmı onunla birlikte gitti. Hatırası yolumuzu aydınlatan bir ışık olacak" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Konak Belediyesi, Ferdi Zeyrek Anısına Ücretsiz Yemek İkramı Düzenledi - Son Dakika

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