Konak Belediyesi İstihdam Ofisi Açıldı - Son Dakika
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Konak Belediyesi İstihdam Ofisi Açıldı

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Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu'nun seçim vaatlerinden olan 'İş'te Konak Personel İstihdam Ofisi'nin açılışı yapıldı. Açılışta konuşan Başkan Mutlu, işsizlik sorununa çözüm bulmak amacıyla nitelikli personel ihtiyacını karşılamayı hedeflediklerini belirtti.

03.07.2024 15:08  Güncelleme: 15:26
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(İZMİR) – Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu'nun seçim vaatlerinden olan "İş'te Konak Personel İstihdam Ofisi"nin açılışı yapıldı. Açılışta konuşan Başkan Mutlu, "Seçim zamanı dolaştığımızda en çok karşılaştığımız sorun işsizlikti. Bunun için bu istihdam ofisini açmaya karar verdik. Sektörlerin talep ettiği nitelikli personelle iş arayanları buluşturmak için" dedi.

Türkiye'de resmi verilere göre işsizlik yüzde 24,1 olurken yerel yönetimlerin istihdam hamleleri devam ediyor.

Son olarak Konak Belediyesi tarafından Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu'nun seçim vaatlerinden olan "İş'te Konak Personel İstihdam Ofisi"nin açılışı gerçekleştirildi.

Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde bulunan istihdam ofisinin açılış törenine CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, CHP Konak İlçe Başkanı Ozan Ali İlgazi ve iş dünyasının temsilcileri katıldı.

Açılışta konuşan Başkan Mutlu, işsizliğin ülkenin önemli bir sorun olduğunu belirtirken ofisle hedefin nitelikli personel ihtiyacının karşılanması olduğunu ifade etti.

"Bu buluşturma sadece bir CV eşleştirmesi şeklinde olmayacak"

İstihdam ofisinde nitelikli personellerin yetişmesi için kurs ve eğitimlerin de olacağını belirten Mutlu, şunları söyledi:

"Seçim zamanı dolaştığımızda en çok karşılaştığımız sorun işsizlikti. Ülkede çok büyük ekonomik kriz var. Çok genç bir nüfusumuz var. Bu genç nüfusumuz iş bulamıyor. Belediyeler bir istihdam yeri olarak görülüyor ama belediyelerin de bir istihdam alanı olmadığı, daha fazla kişiyi de istihdam edemeyeceği çok açık. Biz de nasıl bir yol izleyebiliriz diye düşündük. Bu arada ziyaret ettiğimiz iş adamı sanayici dostlarımız da hep 'Biz yetişmiş, istediğimiz gibi ara elemanlar da bulamıyoruz. Birlikte ne yapabiliriz' dediler. Bunun için bu istihdam ofisini açmaya karar verdik. Sektörlerin talep ettiği nitelikli personelle iş arayanları buluşturmak için. Bu buluşturma sadece bir CV eşleştirmesi şeklinde olmayacak. Biz, iş arayanların daha nitelikli hale gelmesi, daha donanımlı olması için de bu arada kurslar düzenleyeceğiz. Ne mutlu ki bu kursları da yine iş insanı dernekleriyle birlikte yapacağız. Dolayısıyla daha nitelikli, daha kalifiye olmuş iş arayanlarla sektörde personel arayanları buluşturacağımız ve Konak'ta işsizliğe bir nebze çözüm olabileceğiniz daha mutlu daha umutlu bir gençlik için çalışmalarımızı sürdüreceğimiz bir mekan açılışı için buradayız. İşsizlik sadece bizim ya da Konak'ın değil aslında ülkenin problemi. Ama buna küçük de bir dokunuş, küçük de olsa bir iyileştirme herkese iyi gelecek. Geleceğe daha mutlu daha güvenli ve umutlu bakmamızı sağlayacak."

Kaynak: ANKA

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