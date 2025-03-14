Konak'ta Çöp Konteynerleri Dezenfekte Ediliyor - Son Dakika
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Konak'ta Çöp Konteynerleri Dezenfekte Ediliyor

Konak Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği yaparak çöp konteynerlerini dezenfekte ediyor. Ramazan ayında hızlanan bu çalışmalar, yaz aylarında sivrisinek ve haşerelere karşı mücadeleye odaklanıyor. Yıl boyunca sürecek olan mücadelede sağlıklı bir çevre hedefleniyor.

14.03.2025 13:10
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(İZMİR) - Konak Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin koordineli çalışmasıyla ilçede çöp konteynerleri tek tek dezenfekte edilerek sivrisinek ve haşereye karşı ilaçlanıyor. Ramazan ayında hız kazanan çalışma ile Konak hem bayrama hem de sivrisinekle mücadelenin arttığı yaz aylarına hazırlanıyor.

Konak Belediyesi'nin 111 mahallede rutin olarak sürdürdüğü çöp konteyneri temizleme ve dezenfeksiyon çalışmasına, İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Şube Müdürlüğü Vektörle Mücadele Birimi ekipleri de katılarak larva mücadelesi başlattı.

Havaların ısınmasıyla sivrisinek başta olmak üzere pire, kene gibi zararlı haşerelerin sağlık tehdidi oluşturduğu yaz ayları öncesi büyük önem taşıyan çalışma, dönemsel olarak yoğunlaşmakla birlikte yıl boyu devam edecek. Öte yandan, çalışmalar sırasında Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yıpranmış olan konteynerlerin onarım, bakım ve boyama işlemlerini gerçekleştirerek onları yeniden kullanılabilir duruma getiriyor.

Yılın her ayı kesintisiz mücadele amaçlanıyor

Son olarak Güneşli Mahallesi'nde yapılan saha çalışmasında, Konak Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından temizlik ve dezenfeksiyonu sağlanan çöp konteynerleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Şube Müdürlüğü Vektörle Mücadele Birimi tarafından ilaçlandı.

Her mahallede uygulanan çalışma kapsamında küresel iklim değişikliği ve değişen yağış rejimi nedeniyle artan sivrisinek popülasyonuna ve haşerelere karşı yılın her ayı kesintisiz mücadele amaçlanıyor. Yıl boyunca süren çalışmaların odağında, çevre sağlığını tehdit eden sivrisineklerin yanı sıra çöp konteyneri, rögarlar ve su birikintilerinde üreyen larvalara karşı yapılan ilaçlama yer alıyor. Özellikle kentsel yaşam alanlarında hızla yayılan Asya kaplan sivrisineği (Aedes albopictus) gibi istilacı türler ile de etkin bir şekilde mücadele ediliyor.

"Komşularımızın desteği önemli"

Vektörle mücadele çalışmalarının ilçe genelinde devam edeceğini belirten Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, "Evlerin önlerine, avlulara, bahçelere, balkonlara bırakılan su kapları, sivrisinekler için önemli üreme alanlarının başında geliyor. Dışarıda kaplarda su bırakılmaması, bina altlarında ve dışında su birikintisi oluşumunun engellenmesi gibi komşularımızın alacağı bireysel önlemler de vektörle mücadelemizin başarısını arttıracaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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