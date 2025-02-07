Konak'ta Doğal Gaz Çalışmaları Hızla Devam Ediyor

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(İZMİR) - Konak Belediyesinin doğal gaz çalışmaları devam ediyor. İlçenin en uzun caddelerinden biri olan Rakım Elkutlu'daki çalışmaları yerinde inceleyen Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, "Söz verdik yapıyoruz. Doğalgazın ulaşmadığı bir mahallemiz bile kalmayıncaya kadar var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz" dedi.

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, göreve başlamasının ardından doğal gaz çalışmalarına ağırlık vermeye devam ediyor. Son olarak ilçenin en uzun caddelerinden Rakım Elkutlu Caddesi'ndeki doğalgaz çalışmalarını yerinde inceleyen Mutlu, "Tüm kurumlarla iş birliği içerisinde Konak'ın sorunlarını çözmek ve tüm mahallelerimizi doğalgaza kavuşturmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Rakım Elkutlu Caddesi, bizim en uzun caddelerimizden biri. Bu caddede hem doğal gaz, hem İZSU hem asfalt çalışmasını birlikte yapalım dedik, yola çıktık. İZSU çalışmasını bitirdi. Şimdi sıra İzmirgaz'da. İzmirgaz doğal gazı getiriyor bu bölgeye. Arkadan da biz asfalt çalışmasına gireceğiz" dedi.