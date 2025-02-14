Kongo'da İnsani Kriz Derinleşiyor - Son Dakika
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Kongo'da İnsani Kriz Derinleşiyor

BMMYK, KDC'deki çatışmalar yüzünden yerinden edilenlerin sayısının arttığına dikkat çekti.

14.02.2025 16:19
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Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Sözcüsü Eujin Byun, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) güvenlik güçleri ile isyancı grup 23 Mart Hareketi (M23) arasındaki şiddet nedeniyle yaşanan insani krizin hızla kötüye gitmesinden endişe duyduklarını söyledi.

Byun, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

"Hızla kötüye giden insani krizden endişe duyuyoruz." ifadelerini kullanan Byun, yerinden edilmiş kişilere sürekli erişim imkanının olmamasının acil ihtiyaç duyulan yardımların sağlanmasını engellediğini belirtti.

Byun, saldırıların ve yağmalamaların, Kuzey-Kivu ve Güney-Kivu eyaletlerinde bulunan Goma ve Minova şehirlerinde 70 bin acil durum barınağını yok ettiğini, bu sebeple ülke içinde yerinden edilmiş yaklaşık 350 bin kişinin yeniden yerinden edildiğinin altını çizdi.

"Yüz binlerce yerinden edilmiş kişi artık aşırı kalabalık geçici barınaklarda, kiliselerde, okullarda ve hastanelerde yaşıyor." diyen Byun, Goma'daki yerinden edilmiş kişilerin suç oranındaki artıştan etkilendiğini kaydetti.

Byun, Kuzey-Kivu'daki sağlık tesislerinin yıkılmasının kolera, sıtma ve kızamık gibi bulaşıcı hastalıkların yayılma riskini artırdığına dikkati çekti.

BMMYK olarak yerinden edilmiş kişilere mümkün olduğu kadar yardımcı olmaya çalıştıklarını vurgulayan Byun, acil ateşkes çağrısında bulundu.

Eujin Byun, "Tüm tarafları sivil altyapıya yönelik saldırıları durdurmaya ve engelsiz insani erişimi garanti etmeye çağırıyoruz." şeklinde konuştu.

AA muhabirinin, "Goma Havalimanı hala kapalı mı? Bu havalimanı üzerinden insani yardım faaliyetleri yapılabiliyor mu?" sorusunu yanıtlayan Byun, "Bildiğim kadarıyla Goma Havalimanı hala insani yardım için çalışmıyor ve bu da bizim endişelerimizden biri." dedi.

Byun, insani yardım kuruluşlarının, şiddetin yayıldığı bölgelere erişebilmesi için hava yolu dahil tüm güzergahların açık olması ve bu alanların erişilebilir olmasının önemine işaret etti.

KDC'deki çatışmalar

KDC'nin doğusundaki çatışmalar nedeniyle yılbaşından bu yana 500 binden fazla kişi yerinden oldu.

BM, Goma şehrinin kontrolü için çıkan çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bine yaklaştığını bildirdi.

Bölgedeki birçok köy ve kasabayı kontrolüne alan M23, son olarak Kuzey-Kivu eyaletinin başkenti Goma'yı ele geçirmişti.

BM ve KDC'nin, M23'e destek vermekle suçladığı Ruanda ise iddiaları reddediyor.

KDC'nin doğusunda güvenliği sağlamak amacıyla bölge ülkeleri tarafından 23 Mart 2009'da imzalanan barış anlaşmasının bozulmasıyla "23 Mart Hareketi" adı altında ortaya çıkan grup, "M23" şeklinde anılmaya başlamıştı.

M23, büyük ölçüde Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame'nin de kabilesi olan Tutsilerden oluşuyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kongo'da İnsani Kriz Derinleşiyor - Son Dakika

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