Kongo'da Yerinden Edilenlerin Aşısı.

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GOMA, 10 Ekim (Xinhua) -- Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Kuzey Kivu eyaletine bağlı Goma'da yerinden edilmiş kişiler için kurulan bir kampın yakınındaki aşı merkezinde aşı olmak için sırada bekleyen insanlar, 9 Ekim 2024.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk Salı günü yaptığı açıklamada, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde bu yıl yaklaşık 940.000 kişinin yerinden edildiğini söyledi. (Fotoğraf: Zanem Nety Zaidi/Xinhua)