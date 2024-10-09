Kongre Seçimlerinde Dengeler Değişebilir - Son Dakika
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Kongre Seçimlerinde Dengeler Değişebilir

5 Kasım'da yapılacak seçimlerde Cumhuriyetçiler Senato'da, Demokratlar ise Temsilciler Meclisi'nde önde.

09.10.2024 22:16
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ABD'de, 5 Kasım'da başkanlık seçimleriyle birlikte yapılacak Kongre seçimlerinde güncel anketlere göre Cumhuriyetçiler Senato'da, Demokratlar ise Temsilciler Meclisi'nde az farkla önde gözüküyor.

Ülkede 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için geri sayım sürerken, aynı gün yapılacak Kongre seçimleri de Amerikan siyasetinin yeni dönemde seyrini belirleyecek.

435 sandalyeye sahip Temsilciler Meclisi'nin tamamının, 100 sandalyeli Senato'nun ise 34'ünün seçimlerde oylanacağı Kongre yarışı, başkanlık seçimleriyle birlikte politika gündemindeki yerini koruyor.

2022'deki Kongre ara seçimlerinden sonra ortaya çıkan tabloda Cumhuriyetçiler, Temsilciler Meclisi'nde 220 sandalye ile çoğunluğa sahip, buna mukabil Demokratların 212 sandalyesi bulunuyor.

Senato'da ise (bağımsızlarla birlikte toplam) 51 sandalyeye sahip Demokratlara karşı Cumhuriyetçilerin 49 Senatörü bulunuyor.

Güncel anketlerdeki projeksiyonların gerçekleşmesi durumunda hem Senato hem de Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğun diğer partiye geçmesi ve Beyaz Saray'da kim başkan olursa olsun Kongre denkleminin yeniden oluşması mümkün gözüküyor.

Senato'da avantaj Cumhuriyetçilerde

Senato'da Demokratlarla birlikte hareket eden ve yeniden seçime girmeyeceğini açıklayan bağımsız Senatör Joe Manchin'in eyaleti Batı Virginia'da, Cumhuriyetçi adayın kazanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Sadece Manchin'in koltuğunun Cumhuriyetçilere geçmesi bile Senato'da 50-50 eşitlik durumunu getirecek ve bu durumda ABD'nin yeni başkan yardımcısı, Senato başkanı olarak, eşitlikle sonuçlanan oylamalarda oy kullanarak dengeyi değiştirebilecek.

Ancak güncel anketlere göre Cumhuriyetçiler, yeniden kazanmak için yarışa gireceği 11 sandalyenin tamamını kazanmaya oldukça yakın gözüküyor.

Buna karşılık Demokratlar ise toplam 23 sandalyeyi yeniden kazanmak için yarışa girecekler ve bu eyaletlerden Montana, Arizona, Michigan, Ohio ve Pennsylvania gibi eyaletlerdeki bazı sandalyelerden en az birini kaybedebilecekleri öngörülüyor.

Özellikle Montana'da Demokrat Senatör Jon Tester'ın koltuğunu Cumhuriyetçi rakibi Tim Sheehy'ye kaptırmasının yüksek olasılık olduğu belirtiliyor.

Mevcut projeksiyonların gerçekleşmesi durumunda Cumhuriyetçilerin Senato'dan en az 51 sandalye ile çoğunluğu ele geçirebileceği kaydediliyor.

Temsilciler Meclisi'nde Demokratlar çoğunluğu alabilir

Senato'daki durumun aksine, güncel anketlere göre Demokratlar, 5 Kasım'da yapılacak seçimlerde Temsilciler Meclisi'ndeki çoğunluğu yeniden ele geçirebilir.

Temsilciler Meclisi'nde halen 214 sandalyeye sahip olan Demokratların, meclisteki çoğunluğu Cumhuriyetçilerden alabilmesi için en az 4 sandalyeyi daha kazanmaları gerekiyor.

Mevcut projeksiyonlara göre Demokratlar, 2020 yılında Joe Biden'ın kazandığı Pennsylvania, Michigan, Arizona ve Wisconsin gibi kritik eyaletlerdeki ilgili bölgelerde yarışı kazanmaya daha yakın.

Bu senaryonun gerçekleşmesi durumunda Demokratların az farkla da olsa Temsilciler Meclisi'ndeki çoğunluğu Cumhuriyetçilerden geri alması bekleniyor.

Kaynak: AA

Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

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