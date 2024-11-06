Kongre Seçimlerinde Oy Sayımı Devam Ediyor - Son Dakika
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Kongre Seçimlerinde Oy Sayımı Devam Ediyor

ABD'de Kongre seçimleriyle Temsilciler Meclisi ve Senato üyeleri belirleniyor, sonuçlar bekleniyor.

06.11.2024 08:16
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ABD başkanlık seçimleriyle birlikte yapılan Kongre seçimlerinde Temsilciler Meclisindeki 435 sandalyenin tamamı ile Senatodaki 100 sandalyenin 3'te 1'inin yeni sahibi belirlenecek.

ABD'de başkanlık seçimleriyle birlikte gerçekleştirilen Kongre seçimlerinde kullanılan oyların sayımı devam ederken, Temsilciler Meclisi ile Senatodaki yeni dağılımın nasıl olacağı merakla bekleniyor.

Ülke genelindeki oy sayım işlemleri devam ederken, birçok eyaletteki Senato ve Temsilciler Meclisi sonuçları da şekillenmeye başladı.

Associated Press'in (AP) paylaştığı resmi olmayan sonuçlara göre Cumhuriyetçiler, şu ana dek Temsilciler Meclisinde 160 sandalyeye ulaşırken, Demokratlar ise 107 sandalye kazandı.

Halen 167 sandalyenin sahibini bulması beklenen yarışta, ilerleyen saatlerde Temsilciler Meclisinde hangi partinin 218 vekile ulaşarak çoğunluğu sağlayacağı merakla bekleniyor.

West Virginia'da Cumhuriyetçi aday senatörlük koltuğunu Demokrat rakibinden aldı

Öte yandan Senato yarışında da iki parti arasında kıyasıya bir rekabet yaşanırken, West Virginia'daki seçimi kazanan Cumhuriyetçi aday Jim Justice, Demokrat rakibinden senatörlüğü alarak partisine yeni bir Senato sandalyesi kazandırdı.

Halen oy sayım işlemlerinin devam ettiği Senato seçimlerinde Cumhuriyetçiler şu ana dek toplamda 48 sandalyeye ulaşırken, Demokratlar ise 37 sandalyeye sahip durumda.

Kongre yarışında ismi öne çıkan Vermont eyaletinden bağımsız aday Bernie Sanders yarışı rahat kazandı. ABD Senatosunda İsrail karşıtı tutumuyla bilinen ABD'nin İsrail'e silah göndermesini durdurmaya yönelik birçok tasarı sunan Sanders, 4. kez Senato yarışını kazandı.

Connecticut eyaletinden yarışa giren Demokrat Chris Murphy ile Massachusetts eyaletinde de Demokrat Elizabeth Warren bir kez daha senatörlük yarışını kazandı.

Florida'da Cumhuriyetçi senatör Rick Scott, Maryland'da ise Demokrat aday Angela Alsobrooks ipi göğüslerken, sonuçların geldiği eyaletlerdeki oy sayım işlemleri devam ediyor.

Sonuçlar, Temsilciler Meclisi ile Senatodaki çoğunluğun hangi partide olacağını belirleyecek.

51 Demokrat senatöre karşı 49 Cumhuriyetçi senatörün görev yaptığı Senatoda Cumhuriyetçilerin en az bir sandalyeyi kendi lehlerine çevirerek Senatoda çoğunluğu kazanabileceği öngörülüyor.

Kongre seçimleri, özellikle Cumhuriyetçi Partinin başkan adayı Donald Trump ile Demokrat Partinin başkan adayı Kamala Harris arasında ciddi kutuplaşma yaşayan Amerikan kamuoyu nezdinde başkanlık seçimleri kadar yankı uyandırmasa da ABD siyasetinde oldukça büyük bir öneme sahip.

Zira Kongrenin hangi kanadının hangi parti tarafından kontrol edildiği, ABD başkanının çalışma alanını da önemli ölçüde belirliyor.

Temsilciler Meclisi

Toplam 435 temsilcinin bulunduğu Temsilciler Meclisinde, her eyalet nüfusuna oranla temsil ediliyor. Kalabalık nüfusa sahip eyaletler daha fazla temsilciye, düşük nüfuslu eyaletler ise en az 1 olmak üzere daha az temsilciye sahip oluyor.

Senato

Seçilenlerin 6 yıllığına görev başına geldiği Senatoda toplam 100 kişi görev yaparken, 50 eyaletin her birinin 2 senatörü bulunuyor. Bu seçimde, Senatodaki 34 sandalyede kimlerin oturacağı belirlenecek.

Kaynak: AA

Politika, Virginia, Güncel, Dünya, Son Dakika

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