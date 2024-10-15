Kontrolden Çıkan Araç Merdivenlere Düştü

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İzmir'in Konak ilçesinde kontrolden çıkan otomobil park halindeki otomobile çarptı, otomobiller çarpmanın etkisiyle merdivenlere düştü.

Kılıç Reis Mahallesi 249. Sokak'ta A.T. (31) yönetimindeki 35 UGD 96 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 34 KHJ 646 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle iki otomobil de yol kenarındaki merdivenlere düştü.

Yaralananın olmadığı kaza sonrası A.T. polis merkezine götürüldü.

A.T'nin ifadesinde, agresif hareketler yapan motosikletlinin kendisine sağa çekmesini işaret etmesi üzerine korktuğunu, kazanın ondan kaçarken meydana geldiğini söylediği öğrenildi.

Sürücünün 2,68 promil alkollü olduğu belirtildi.

Kaza anı çevredeki binaların güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, A.T'nin kullandığı otomobilin park halindeki otomobile çarpması, araçların merdivenlere düşmesi yer alıyor.